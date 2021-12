UP Chunav में सीटों के बंटवारे को लेकर बोले शिवपाल सिंह यादव- इस तारीख तक सबकुछ हो जाएगा क्लियर

UP Election 2022. इटावा: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले भले ही शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (Progressive Samajwadi Party) और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के बीच गठबंधन हो चुका है, लेकिन यूपी चुनाव (UP Chunav) में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. सोमवार को इटावा में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सबकुछ डिक्लेयर हो जाएगा. सब क्लियर हो जाएगी कहां, किसे और किसको लड़ना हैं?

गठबंधन को लेकर कही ये बड़ी बात

जिला सहकारी बैंक मुख्यालय पर बैंक के 72वें वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिवपाल सिंह यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि गठबंधन का ऑफर किसके तरफ से मिला था आपको? इस पर शिवपाल ने कहा कि सपा और प्रसपा के गठबंधन का ऑफर जनता से मिला था. उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि अब टिकट वितरण, चुनाव चिह्न व उम्मीदवार मैदान में उतारने को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संग बैठकर रणनीति बनाई जाएगी.

सहकारिता आंदोलन पर दिया जोर

शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ और अकेले प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचना है. शिवपाल ने कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव 1977 में सहकारिता मंत्री बने, तब सहकारी आंदोलन गतिमान हुआ. जब मुझे इस पद की जिम्मेदारी मिली तो पूर्वांचल की 324 समितियों को फिर से जीवित किया.

उन्होंने आगे कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन को प्रभावित करने में लगी हुई है. निर्वाचित बोर्ड के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था लाना चाहती है. सहकारिता में जब-जब प्रशासनिक व्यवस्था हुई, तब-तब आंदोलन कमजोर हुआ. अब सभी को सहकारिता आंदोलन को फिर से मजबूत करना है.

