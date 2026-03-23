यूपी की सीमा पर संस्कृति का द्वार: जानें ककरहवा का ‘वेलकम गेट’ कैसे बना पर्यटन का नया आकर्षण

Siddharthnagar: नेपाल सीमा से सटे ककरहवा कस्बे में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित भव्य स्वागत द्वार अब इस क्षेत्र की नई पहचान बनकर उभर रहा है. लुम्बिनी से कपिलवस्तु को जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर स्थित यह आकर्षक द्वार न केवल यात्रियों का स्वागत करता है, बल्कि उन्हें इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू कराता है.

स्वागत द्वार की खासियत

इस द्वार की सबसे खास बात इसकी कलात्मक प्रस्तुति है, जो इसे साधारण प्रवेश चिन्ह से कहीं अधिक बना देती है. एक ओर गोरक्षनाथ मंदिर की मनोहारी छवि के साथ योगी आदित्यनाथ का चित्र अंकित है, वहीं दूसरी ओर कुशीनगर बौद्ध स्तूप के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर दर्शाई गई है. यह संयोजन हिंदू और बौद्ध आस्था के समन्वय का सशक्त प्रतीक बनकर सामने आता है.

स्वागत द्वार की लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण

भौगोलिक दृष्टि से भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है. लुम्बिनी और कपिलवस्तु- दोनों ही स्थान यहां से लगभग 9-9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. इसके अलावा जिला मुख्यालय भी करीब 28 किलोमीटर दूर है. ऐसे में ककरहवा से गुजरने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए यह स्वागत द्वार यात्रा का पहला प्रभावशाली पड़ाव बन गया है.

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पर्यटन को नई गति

द्वार की आकर्षक रंग-सज्जा और धार्मिक स्थलों की झलक पर्यटकों को यहां रुककर तस्वीरें लेने और आसपास के क्षेत्र के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पहल से न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ी है, बल्कि पर्यटन को भी नई गति मिलेगी.

व्यापार और विकास को बढ़ावा !

व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह विकास महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. बढ़ती पर्यटक आवाजाही से होटल, दुकानों और अन्य स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और बढ़ेंगे.

कुल मिलाकर, ककरहवा का यह स्वागत द्वार अब केवल एक संरचना नहीं रह गया है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक समरसता और पर्यटन विकास का प्रतीक बनता जा रहा है.

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