सिद्धार्थनगर हादसा: पीएम मोदी ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख

सिद्धार्थनगर: यूपी के सिद्धार्थनगर से सुबह खबर आई थी कि एक भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है. 11 लोग बारात से वापस आते हुए बोलेरो कार से घर की ओर जा रहे थे. हादसे में इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई. वहीं, बाकी 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पीएम मोदी ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है. प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर यह जानकारी दी गई है.

बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए सपाध्यक्ष बनाएंगे रणनीति, बनाया जा रहा यह प्लान

पीएमओ की तरफ से किया गया ट्वीट

पीएमओ ट्विटर ने पोस्ट कर लिखा है, "The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who lost their lives in an accident in Siddharthnagar, UP. The injured would be given Rs. 50,000 each."

यानी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर हादसे को लेकर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है. यूपी के सिद्धार्थनगर में एक दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who lost their lives in an accident in Siddharthnagar, UP. The injured would be given Rs. 50,000 each. — PMO India (PMOIndia) May 22, 2022

Char Dham Yatra: उत्तराखंड सरकार की श्रद्धालुओं से अपील, दर्शन से पहले जरूर कर लें ये काम

खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो

जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इन घायलों की गंभीर हालत देखते हुए इन्हें गोरखपुर रेफर किया गया.

हर संभव मदद करने का निर्देश

बताया जा रहा है कि मृतक महला गांव के रहने वाले हैं. बारात से घर वापस जाते समय उनकी बोलेरो ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी खड़े ट्रक में जा घुसी और यह हादसा हो गया. इसको लेकर सीएम योगी और पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया और प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया.

WATCH LIVE TV