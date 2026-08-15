सीतापुर में योगी का ऑपरेशन एक्शन, चौकी इंचार्ज सस्पेंड; SHO पर जांच

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Sitapur News: सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में किशोरी का शव पेड़ पर लटका मिलने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस जांच में सामने आने वाले हर तथ्य को गंभीरता से ले रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी की मृत्यु का कारण हैंगिंग बताया गया है.
मामले में पुलिस की भूमिका पर भी कार्रवाई हुई है. पुलिस की लापरवाही सामने आने पर संबंधित चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, SHO के खिलाफ जांच शुरू की गई है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
तीन आरोपी हिरासत में, पूछताछ जारी
किशोरी का शव मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. जांच में सामने आने वाले हर तथ्य को गंभीरता से लिया जा रहा है. सरकार का रुख है कि मामले की जांच में किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा.
पुलिस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
सीतापुर मामले में कार्रवाई आरोपियों तक ही सीमित नहीं रही. पुलिस की भूमिका में लापरवाही मिलने पर चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है, जबकि SHO के खिलाफ जांच शुरू हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध के साथ कर्तव्य में लापरवाही पर भी जवाबदेही तय की जा रही है.
अपराधियों को संरक्षण पर भी कार्रवाई
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अपराध करने वाला व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता. अपराधियों को संरक्षण देने या उन्हें बचाने की कोशिश करने वालों पर भी जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी. सीतापुर मामले में आरोपियों को हिरासत में लेने और पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई से सरकार के सख्त रुख का संदेश साफ है.