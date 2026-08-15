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सीतापुर में योगी का ऑपरेशन एक्शन, चौकी इंचार्ज सस्पेंड; SHO पर जांच

Sitapur: सीतापुर में किशोरी की मौत के मामले में योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. कोतवाली देहात क्षेत्र में किशोरी का शव पेड़ पर लटका मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 15, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:35 PM IST
सीतापुर में योगी का ऑपरेशन एक्शन, चौकी इंचार्ज सस्पेंड; SHO पर जांच

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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