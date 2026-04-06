सीतापुर अग्निकांड: 3 मौतों के बाद एक्शन में योगी सरकार, तुरंत मिली 4-4 लाख की मदद

Sitapur Fire Incident: सीतापुर जिले के महमूदाबाद इलाके के सरैया चलाकापुर गांव में 4 अप्रैल को एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. अचानक लगी भीषण आग ने देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया.
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Sitapur Fire Incident: सीतापुर जिले के महमूदाबाद इलाके के सरैया चलाकापुर गांव में 4 अप्रैल को एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. अचानक लगी भीषण आग ने देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि कई परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए. गांव में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
सूचना मिलते ही हरकत में आई सरकार
जैसे ही इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री Yogi Adityanath तक पहुंची, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया. बिना समय गंवाए उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के सख्त निर्देश दिए. उनका साफ कहना था कि पीड़ित परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और हर संभव मदद तुरंत पहुंचाई जाए.
तुरंत खातों में पहुंची आर्थिक मदद
सीएम के निर्देशों के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी. शासनादेश के तहत मृतकों के परिजनों के बैंक खातों में 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर कर दी गई. इस त्वरित सहायता से दुख की इस घड़ी में परिवारों को थोड़ी राहत जरूर मिली. गांव के लोगों का कहना है कि इतनी जल्दी मदद मिलना उनके लिए बड़ी राहत की बात है.
अब मिलेगा नया घर, शुरू हुई प्रक्रिया
सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि जिन परिवारों के घर इस आग में पूरी तरह से जल गए हैं, उनके पुनर्वास की भी तैयारी शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इन परिवारों को नए घर देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कागजी कार्रवाई में देरी न हो, ताकि पीड़ित परिवार जल्द से जल्द अपने नए घर में शिफ्ट हो सकें.
हादसे की वजह की जांच जारी
स्थानीय प्रशासन अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी. शुरुआती तौर पर इसे हादसा माना जा रहा है, लेकिन अधिकारी हर पहलू की गहराई से जांच कर रहे हैं. साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं. घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर डटी रही. राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावित परिवारों को भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया गया.