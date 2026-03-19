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चंदौली में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्लैब गिरा, एक मजदूर घायल, निर्माण पर उठे सवाल

Chandauli News: चंदौली जिले में हावड़ा-दिल्ली रेल रूट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब अचानक भरभराकर गिर गया. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के बनौली खुर्द गांव के पास हुई, जहां ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:39 PM IST
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चंदौली में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्लैब गिरा, एक मजदूर घायल, निर्माण पर उठे सवाल

चंदौली न्यूज/संतोष जयसवाल: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में हावड़ा-दिल्ली रेल रूट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब अचानक भरभराकर गिर गया. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के बनौली खुर्द गांव के पास हुई, जहां ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था. स्लैब गिरने की तेज आवाज से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानिए पूरा मामला ? 
इस हादसे में एक मजदूर घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. राहत की बात यह रही कि घटना रात में हुई, जिससे बड़ी जनहानि टल गई. बताया जा रहा है कि मौके पर करीब 100 से 150 मजदूर काम कर रहे थे. यदि यह हादसा दिन में होता, तो स्थिति और भयावह हो सकती थी.

घटिया निर्माण सामग्री के आरोप
स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ओवरब्रिज निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब स्लैब गिरने के बाद इन आरोपों को और बल मिला है.

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कंपनी और विभाग पर सवाल
जानकारी के अनुसार, इस निर्माण कार्य का टेंडर रायबरेली की श्रेष्ठा अभिषेक बिल्ड सैन कंपनी को सेतु निगम द्वारा दिया गया है. हादसे के बाद निर्माण कंपनी और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रेलवे अधिकारियों की लापरवाही भी चर्चा में है.

अधिकारियों की मौके पर पहुंच
घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. सुरक्षा के मद्देनजर सभी मजदूरों को मौके से हटा दिया गया है और निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है.

राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज
पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह ‘डब्लू’ ने इस घटना को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं सीधे तौर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम हैं.

आधिकारिक बयान का इंतजार
फिलहाल इस पूरे मामले पर किसी भी संबंधित विभाग या अधिकारी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. घटना की जांच की मांग उठ रही है और लोगों को उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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