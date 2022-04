नोएडा: अब पार्किंग के लिए लोगों को नहीं होना पड़ेगा परेशान, इस ऐप के जरिए पहले से बुक कर सकेंगे अपनी जगह

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करने में कोई परेशानी नहीं होगी. नोएडा में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए प्राधिकरण ने बुधवार को ऐप लांच किया है. इस ऐप के जरिए आप घर बैठे आसानी से शहर में कहीं भी अपने लिए पार्किंग की जगह खोज सकते हैं.

लोगों को मिलेगी सुविधा

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्र्वरी ने स्मार्ट पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया है. बता दें, प्राधिकरण ने शहर के लोगों को सुविधा देने के लिए इस ऐप को शुरू किया है. इस ऐप में आप ऑनलाइन पार्किंग के लिए जगह पहले से ही बुक कर सकेंगे.

Launched 'Noida Park Smart' mobile app for advance booking in Noida for all multilevel parking.

Easy entry/exit, convenient & flexible payment methods are key features.

Users shall get flat 10% off on parking bookings for 3 months from today.

Download here https://t.co/PMi8xv6EJ0 pic.twitter.com/GHhPNxl8wV

