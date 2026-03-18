Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3145460
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

Aligarh News: जमीन विवाद में बेटा बना जल्लाद! पिता की ईंट से कूचकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Aligarh Crime News: अलीगढ़ में जमीन के विवाद में एक युवक ने अपने ही पिता की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 18, 2026, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे ने पिता की हत्या की
बेटे ने पिता की हत्या की

Aligarh: अलीगढ़ में जमीन के विवाद में एक युवक ने अपने ही पिता की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की. 

 

खबर लिखी जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

aligarh news

Trending news

mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे
Bareilly News
पत्नी के साथ न जाने पर बौखलाए दामाद ने की सास-साले की हत्या, एनकाउंटर में ढेर आरोपी
UP Municipal Election
लखनऊ से लेकर नगर पंचायतों तक पार्षदों की लंबी फौज तैयार! यूपी सरकार ने जारी की लिस्ट