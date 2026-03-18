Aligarh News: जमीन विवाद में बेटा बना जल्लाद! पिता की ईंट से कूचकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Aligarh Crime News: अलीगढ़ में जमीन के विवाद में एक युवक ने अपने ही पिता की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की.
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Aligarh: अलीगढ़ में जमीन के विवाद में एक युवक ने अपने ही पिता की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की.
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