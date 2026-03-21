सोनभद्र की सड़कों पर दौड़ती मौत, ओवरलोड ट्रकों ने छीनी एक और जिंदगी, सिस्टम अब भी खामोश

सोनभद्र/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सड़कों पर अब सफर करना खतरे से खाली नहीं रह गया है. ओवरलोड वाहनों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि हर दिन कोई न कोई हादसा किसी परिवार की खुशियां छीन लेता है. ताजा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एनसीएल खड़िया और दूधीचुआ के बीच कोयला लदे एक ओवरलोड ट्रक से गिरी विशाल चट्टान ने बाइक सवार को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

गुस्साए लोगों ने घंटों जाम लगाया

हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव को रेलवे ट्रैक पर रखकर घंटों जाम लगाया और पुलिस व परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हालांकि, सवाल सिर्फ एक ट्रक का नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है, जहां ओवरलोडिंग अब आम नियम बन चुकी है और कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है.

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इससे पहले भी हो चुके हैं हादसे

सोनभद्र खनिज संपदा से भरपूर जिला है, जिसके चलते यहां सड़कों पर कोयला, गिट्टी, बालू और राखड़ ढोने वाले भारी वाहन लगातार दौड़ते रहते हैं. इनमें ओवरलोडिंग आम बात है. कोयला ट्रकों में बड़े-बड़े पत्थर लाद दिए जाते हैं, जबकि गिट्टी और बालू से भरी गाड़ियों में क्षमता से कई गुना अधिक भार भरा जाता है. वहीं राखड़ ढोने वाले वाहन धूल और स्लरी फैलाकर सड़कों को और अधिक खतरनाक बना देते हैं.

लोडिंग के दौरान पानी की मात्रा भी अधिक होने के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है. नतीजतन, हर मोड़, हर ब्रेक और हर ओवरटेक एक संभावित हादसे में बदल जाता है. वाराणसी-शक्तिनगर राजमार्ग अब ‘किलर रोड’ के रूप में बदनाम होता जा रहा है. लगभग रोज यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं और हर महीने कई लोगों की जान जा रही है.

आरटीओ भूमिका पर खड़ा हुआ सवाल

ओवरलोड वाहनों के दबाव से सड़कें जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. गड्ढे और धंसान अब डेंजर जोन बन गए हैं. सबसे अधिक खतरा दोपहिया चालकों को है, जो कभी फिसलन तो कभी गिरते मलबे की चपेट में आ जाते हैं. कई परिवार उजड़ चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं. सबसे बड़ा सवाल परिवहन विभाग (आरटीओ) की भूमिका पर खड़ा हो रहा है. आरोप है कि ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, कभी-कभार चेकिंग, कुछ चालान और फिर सब कुछ पहले जैसा. न बड़े स्तर पर कोई अभियान दिखता है और न ही परिवहन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होती है.

कब जागेगा जिम्मेदार तंत्र?

ताजा हादसे ने एक बार फिर लोगों का गुस्सा भड़का दिया है. लोग पूछ रहे हैं, आखिर किसके संरक्षण में ये ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं? कब रुकेगा यह मौत का सिलसिला? और कब जागेगा जिम्मेदार तंत्र? मौके पर पहुंची शक्तिनगर पुलिस ने हालात को संभालते हुए शव को कब्जे में लिया और घायल को अस्पताल भेजा. लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि यदि अब भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो सड़कों पर यह मौत का नेटवर्क यूं ही चलता रहेगा.

अब देखने वाली बात यह होगी कि परिवहन विभाग की कुंभकर्णी नींद कब टूटती है और क्या विभागीय लापरवाही पर कोई ठोस कार्रवाई होती है, या फिर जिम्मेदारों की यही उदासीनता इस खतरनाक खेल को जारी रखने की अप्रत्यक्ष अनुमति देती रहेगी.