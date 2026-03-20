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असली किसान तरसे, मृतकों के खातों में निकलता रहा पैसा... सोनभद्र में किसान योजना का चौंकाने वाला घोटाला!

PM Kisan Yojana scam Sonbhadra: सोनभद्र से सामने आया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का खुलासा सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की गहरी खामियों का आईना है. यहां वर्षों तक ऐसे लोगों के खातों में पैसा जाता रहा, जो या तो इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर योजना के लिए पात्र ही नहीं थे और जिम्मेदार विभाग बेखबर बना रहा. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:18 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऐसा खुलासा हुआ है, जो न सिर्फ हैरान करता है बल्कि सरकारी सिस्टम की गंभीर नाकामी को भी उजागर करता है. यहां वर्षों तक मृतकों, भूमिहीनों, आयकरदाताओं और यहां तक कि नाबालिगों तक के खातों में सरकारी पैसा पहुंचता रहा और जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठा रहा. कृषि विभाग के सत्यापन अभियान में सामने आया है कि जिले में कुल 50 हजार 740 अपात्र लाभार्थी योजना का लाभ लेते रहे.

सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इनमें 14 हजार 20 ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर किस्तें लगातार जारी रहीं. यानी सरकारी खजाने से पैसा निकलता रहा और सिस्टम को भनक तक नहीं लगी.इतना ही नहीं 33 हजार 800 ऐसे लोग भी लाभ लेते पाए गए जिनके पास कृषि भूमि ही नहीं है.

इसके अलावा 591 आयकरदाता और नाबालिग भी योजना का फायदा उठाते रहे, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है. मामला यहीं नहीं थमता 1658 लोगों ने दोहरा पंजीकरण करा रखा था, जबकि 569 मामलों में पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग लाभ मिल रहा था.अब विभाग ने अपात्रों की सूची शासन को भेज दी है और कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने वर्षों तक ये खेल किसकी निगरानी में चलता रहा…और क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर किसी स्तर पर मिलीभगत भी?

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सोनभद्र में सामने आया यह फर्जीवाड़ा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सिस्टम की गहरी खामियों की कहानी बयां करता है.तस्वीर साफ है. मृतकों के नाम पर 14 हजार 20 खाते सक्रिय रहे और उनमें लगातार सरकारी धन ट्रांसफर होता रहा.इससे साफ जाहिर होता है कि मृत्यु सत्यापन और डेटा अपडेट की प्रक्रिया पूरी तरह फेल रही.

दूसरी बड़ी खामी 33 हजार 800 ऐसे लोग किसान बनकर लाभ लेते रहे जिनके पास जमीन ही नहीं है.यानी पात्रता की जांच केवल कागजों तक सीमित रही और जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं रखा गया. तीसरी बात 591 आयकरदाता और नाबालिगों को भी योजना में शामिल कर लिया गया, जो नियमों की खुली अनदेखी को दर्शाता है. चौथी परत डिजिटल सिस्टम की नाकामी को उजागर करती है जहां 1658 दोहरे पंजीकरण और 569 दंपती मामलों में डबल लाभ का खेल चलता रहा, लेकिन सिस्टम कोई अलर्ट नहीं दे सका.और सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का अब जब मामला खुला तो अपात्रों की सूची शासन को भेजकर जिम्मेदारी पूरी कर ली गई, लेकिन जिन अधिकारियों की निगरानी में यह सब होता रहा, उन पर कार्रवाई को लेकर अब भी चुप्पी है. 

इस पूरे फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा असर असली किसानों पर पड़ रहा है.फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर करीब 35 हजार किसानों की किस्त रुकने का खतरा खड़ा हो गया है.यानी जिनके लिए योजना बनाई गई, वही आज परेशान हैं, और जो फर्जी तरीके से लाभ लेते रहे, उन पर अब तक सख्त कार्रवाई का इंतजार है. सोनभद्र का यह मामला साफ संकेत देता है कि अगर समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई, तो सरकारी योजनाएं लाभ से ज्यादा लापरवाही और गड़बड़ी का जरिया बनती रहेंगी.

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PM Kisan Yojana scam Sonbhadra

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