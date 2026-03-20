गाजीपुर में दिखा रफ्तार का कहर! ट्रैक्टर-ट्रॉली रेलिंग तोड़कर गंगा में समाई, दो लोग लापता

Ghazipur News: यूपी के गाजीपुर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के रजागंज चौकी के पास गंगा नदी पर बने हमीद सेतु पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरी. हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार दो लोग लापता बताए जा रहे हैं. घटना के बाद भारी भीड़ जुट गई. सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई.

ऐसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक संतुलन खो बैठी और देखते ही देखते पुल की रेलिंग तोड़कर गंगा में समा गई. हादसे को अपनी आंखों के सामने होते देख राहगीरों में हड़कंप मच गया. लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही रजागंज चौकी इंचार्ज और सुहवल थानाध्यक्ष अपनी-अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

दो लोग लापता बताए जा रहे हैं

पुलिस के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली पर दो लोगों के सवार होने की सूचना है, जो हादसे के बाद से लापता बताए जा रहे हैं. वहीं घटना के बाबत रजागंज चौकी इंचार्ज राजेश बहादुर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है. गोताखोरों को बुलाया गया है और नदी में गिरे लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है. चौकी इंचार्ज राजेश बहादुर ने बताया कि लापता लोगों की तलाश जारी है.