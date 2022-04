SRH vs LSG, IPL 2022 Prediction: ड्रीम 11 पर इन 11 खिलाड़ियों पर लगाएं दांव, आप भी बन सकते हैं मालामाल

IPL 2022, Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Dream11 Prediction: IPL 2022 का 12वां मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा. इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) आमने-सामने होगी. लखनऊ का यह तीसरा मुकाबला होगा. लखनऊ ने अपने दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर टूर्नामेंट में अपना खाता खोला था. ऐसे में टीम जीत को बरकरार रखने की तैयारी से मैदान में उतरेगी. बात करें हैदराबाद की तो यह दूसरा मुकाबला होगा. हैदराबाद अभी तक अपना खाता नहीं खोल सकी है. ऐसे में टीम की निगाहें टूर्नामेंट में अपना खाता खोलने पर टिकी होंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा.

केएल राहुल (KL Rahul) लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान हैं, जबकि केन विलियमसन (Kane Williamson) सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन हैं. ऐसे में देखना होगा कि दोनों टीमों के कप्तान किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरते हैं. वहीं, ड्रीम 11 खेलने वाले फैंस के सामने भी एक परफेक्‍ट टीम बनाने की चुनौती होगी. ऐसे में फैंटसी टीम बनाने के लिए हम आपको सुझाव दे रहे हैं, जिससे आपको मदद मिल सकती है. आइये जानते हैं कि अपनी फैंटसी टीम के लिए किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जता सकते हैं.

SRH vs LSG Dream11 Prediction IPL 2022: ड्रीम11 टीम

बल्लेबाज – आयुष बडोनी, एविन लुइस, केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, केएल राहुल

ऑलराउंडर – रोमारियो शैफर्ड, दीपक हुड्डा

गेंदबाज – रवि बिश्नोई, टी नटराजन, उमरान मलिक

विकेट कीपर – क्विंटन डिकॉक

कप्तान – केएल राहुल

उपकप्तान – आयुष बडोनी

लखनऊ सुपरजायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 (Lucknow Super Giants Probable XI): केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), मनीष पांडे, एविन लुईस, क्रुणाल पंड्या, दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, एंड्रयू टाय, आवेश खान, रवि बिश्नोई, दुष्मंथा चमीरा

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11 (Sunrisers Hyderabad Probable XI): केन विलियमसन (कप्तान), निकोलस पूरन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, एडेन मार्कराम, राहुल त्रिपाठी, अब्दुल समद, रोमारियो शेफर्ड, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक

लखनऊ सुपरजायंट्स की पूरी टीम (Lucknow Supergiants Full Squad): केएल राहुल (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई, क्विंटन डिकॉक, एविन लुईस, मनीष पांडे, दीपक हुडा, मनन वोहरा, क्रुणाल पंड्या, जेसन होल्डर, आवेश खान, एंड्रयू टाय, अंकित राजपूत, कृष्णप्पा गौतम, दुष्मंता चमीरा, शाहबाज नदीम, मोहसिन खान, आयुष बदोनी, काइल मेयर्स, करण शर्मा.

सनराइजर्स हैदराबाद टीम: (Sunrisers Hyderabad Full Squad): केन विलियम्सन (कप्तान), अब्दुल समद, उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, प्रियम गर्ग, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मार्को यानसेन, जे सुचित, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी, टी नटराजन, फजल फारुखी, विष्णु विनोद, सौरभ दुबे, शशांक सिंह, आर. समर्थ, सीन एबॉट, रोमारियो शेफर्ड.

कहां देख सकते हैं ये मुकाबला (When and Where To Watch Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants match)

लखनऊ और हैदराबाद के बीच मुकाबले का टॉस शाम सात बजे होगा. जबकि पहली पारी साढ़े सात बजे शुरू होगी. इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर अलग-अलग भाषाओं में देख सकते हैं. मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग Disney+Hotstar पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच के लाइव अपडेट्स zeeupuk.com पर भी पढ़ सकते हैं.

