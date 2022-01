नए साल पर बड़ा हादसा: मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे यात्रियों में भगदड़, 12 श्रद्धालुओं की मौत, मोदी-योगी ने जताया शोक

नई दिल्ली: साल 2022 (New Year 2022) शुरू ही हुआ ही कि एक बुरी खबर ने सबको हिलाकर रख दिया. साल के पहले दिन जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के कटरा स्थित मां वैष्णोदेवी (Maa Vaishnodevi) के मंदिर में भीषण हादसा हो गया. नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत होने की खबर है. ये हादसा रात 1.30 से 2 बजे के बीच हुआ. 13 से अधिक लोग घायल हुए हैं. राहत तथा बचाव कार्य जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है. मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार की तरफ से दो लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है.

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri manojsinha_ Ji, Ministers Shri DrJitendraSingh Ji, nityanandraibjp Ji and took stock of the situation.

