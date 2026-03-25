रामनवमी पर संभल हाई अलर्ट; ड्रोन, 240 CCTV और भारी पुलिस बल के बीच निकलेगा जुलूस

संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रामनवमी के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी.

पुलिस-प्रशासन की खास तैयारी

दरअसल, रामनवमी के जुलूस को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक (नॉर्थ) कुलदीप सिंह ने बताया कि सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार की गई है. जुलूस के दौरान हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी. पुलिस के साथ PAC और RAF के जवान भी तैनात रहेंगे, जिससे किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

ड्रोन और CCTV का सहारा

इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. पूरे शहर में लगे 240 CCTV कैमरों के जरिए सत्यव्रत कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी. इसके अलावा ड्रोन कैमरों के जरिए भी जुलूस के हर रूट और संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जाएगी.

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संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस

संभल के विवादित जामा मस्जिद क्षेत्र को सबसे संवेदनशील माना जा रहा है. रामनवमी का जुलूस पोस्ट ऑफिस चौराहे से शुरू होकर इसी इलाके से गुजरता है. ऐसे में यहां इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी सक्रिय किया गया है और चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

आयोजकों के साथ संवाद, शांति की अपील

पुलिस प्रशासन ने जुलूस और अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय बनाए रखने और त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मूर्तियों की बढ़ी मांग

रामनवमी को लेकर धार्मिक उत्साह भी चरम पर है. भगवान श्रीराम की मूर्तियों की भारी मांग के चलते राजस्थान के कुंभलगढ़ से मूर्तिकारों का परिवार संभल पहुंचा है. ये कारीगर दिन-रात मेहनत कर सुंदर मूर्तियां तैयार करने में जुटे हुए हैं.

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