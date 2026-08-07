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यूपी के छात्रों के लिए बड़ा मौका, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 में 30 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन


उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन (VVM) 2026-27 में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. कक्षा 6 से 11 तक के छात्र 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 07, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:30 PM IST
यूपी के छात्रों के लिए बड़ा मौका, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2026-27 में 30 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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