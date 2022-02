Supertech Twin tower:सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को 2 सप्ताह में किया जाए ध्वस्त

नोएडा: सुप्रीम कोर्ट ने रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड बनाए नोएडा में निर्मित 40 मंजिला ट्विन टावरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. इसके साथ ही जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने नोएडा के सीईओ को निर्देश दिए कि गेल सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ 72 घंटे के भीतर बैठक करें.

Supreme Court directs demolition of twin 40-storied towers of Supertech Emerald Court in Noida within two weeks.

The Court directs NOIDA CEO to convene a meeting of all concerned agencies within 72 hours to finalise the schedule for the demolition of twin towers. pic.twitter.com/gsmxDb4PpJ

— ANI (@ANI) February 7, 2022