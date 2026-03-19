लाखों का बिजली बिल बना मौत की वजह! इटावा में चाय विक्रेता की हार्ट अटैक से मौत! कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप

इटावा न्यूज/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग की कथित लापरवाही और भारी भरकम बिल ने एक गरीब बुजुर्ग की जान ले ली. मामला भरथना थाना क्षेत्र के महावीर नगर मोहल्ले का है, जहां रहने वाले शिवपाल सिंह कश्यप, जो ठेले पर चाय बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे, अचानक आए बिजली बिल से गहरे सदमे में आ गए.

जानिए पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, शिवपाल सिंह के घर में लगे स्मार्ट मीटर से मात्र दो महीने का बिजली बिल करीब 80 हजार रुपये आया. इतनी बड़ी राशि देखकर वह बेहद परेशान हो गए और बिल को सही कराने के लिए कई बार बिजली विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाए. परिजनों का आरोप है कि हर बार उन्हें टाल दिया गया और उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया.

भारी रकम ने ली जान

मामला यहीं नहीं रुका. तीसरे महीने जब नया बिजली बिल आया, तो वह बढ़कर करीब 1 लाख 40 हजार रुपये हो गया. इतनी भारी रकम देखकर शिवपाल सिंह पूरी तरह टूट गए. लगातार बढ़ते मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव के चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए परिजन शव को लेकर भरथना बिजली घर पहुंच गए और वहीं प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों ने विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस, तहसीलदार और बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे.करीब तीन घंटे तक प्रशासनिक अधिकारी परिजनों को समझाने में जुटे रहे। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा.

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अधिकारियों का क्या कहना ?

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुराने मीटर की रीडिंग की भी जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल, इस घटना ने बिजली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर एक गरीब व्यक्ति को सिस्टम की लापरवाही की इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी.

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