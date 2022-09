T20 World Cup 2022 के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, यूपी-उत्तराखंड के इन खिलाड़ियों को मिला मौका

Team India For T20 World Cup Australia: आस्ट्रेलिया में होने जा रहे टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में है. वहीं, केएल राहुल टीम उपकप्तान हैं. बीसीसीआई द्वारा जारी की टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है. देखिए टीम में किसे जगह मिली है.

भारतीय टीम में रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, आर. अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह शामिल हैं. इसके अलावा चार खिलाड़ियों (मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, दीपक चाहर) को स्टैंडबाय में रखा गया है.

One title

One goal

Our squad #TeamIndia | #T20WorldCup pic.twitter.com/Dw9fWinHYQ

— BCCI (@BCCI) September 12, 2022