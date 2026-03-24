कोई पंक्चर वाला कोई रिक्शे वाला... गाजियाबाद पाकिस्तानी जासूस मामले में 3 और गिरफ्तार, कई शहरों में फैला जाल

Ghaziabad: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नौशाद अली उर्फ लालू की गाजियाबाद से गिरफ्तार के बाद जासूसी गैंग की परतें लगातार खुल रही हैं. कोई पंक्चर वाला बनकर जासूसी कर रहा था तो कोई रिक्शा वाले के भेष में पाकिस्तानी आकाओं की हुक्म की तामील कर रहा था. पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली के समीर उर्फ शूटर और शामली के समीर पठान के अलावा गाजियाबाद से एक और जासूस शिवराज भी पकड़ा गया है. इन तीनों गिरफ्तारियों के बाद अब तक कुल 21 गिरफ्तारी हो चुकी है. गाजियाबाद पुलिस जल्द ही ताजा गिरफ्तारियों पर बयान जारी करेगी.

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