TU Jhooti main makkar OTT Release: कब और किस ओटीटी पर आएगी रणबीर की 'तू झूठी मैं मक्कार'?

Tu Jhooti main makkar OTT Release: रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म तू झूठी मैं मक्कार (tu jhooti main makkar) का जादू सिनेमाघरों में जमकर चला था. फिल्म ने करीब 100 करोड़ का कलेक्शन किया है. थियेटर्स के बाद अब मूवी के ओटीटी पर रिलीज होने का फैंस इंतजार कर रहे हैं. जानिए यह इंतजार कब तक खत्म हो सकता है.

बॉक्स ऑफिस पर छाई फिल्म (TU Jhooti main makkar)

लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सिनेमाघरों में 8 मार्च को रिलीज किया गया था. जिसके बाद इसने पहले ही दिन 15 करोड़ की बंपर ओपनिंग की थी. फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 100 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

ओटीटी पर कहां देख पाएंगे मूवी? ( TU Jhooti main makkar OTT Platform)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का डिजिटल पार्टनर नेटफ्लिक्स है.कहा जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही मूवी को रिलीज किया जा सकता है. हालांकि अभी व्यूअर्स को तब तक इंतजार करना होगा. जब तक मेकर्स की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है.

ओटीटी पर कब तक रिलीज हो सकती है फिल्म ( TU Jhooti main makkar OTT Release)

फिल्म के ओटीटी पर रिलीज को लेकर मेकर्स की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है. जैसा देखने को मिलता है कि 8 से 10 सप्ताह के भीतर ओटीटी पर रिलीज हो जाती है. यानी मई या जून तक ओटीटी पर रिलीज हो सकती है. हालांकि व्यूअर्स को आधिकारिक घोषणा होने तक इंतजार करना होगा.

मूवी की कास्ट (TU Jhooti main makkar Full Cast)

फिल्म तू झूठी मैं मक्कार’ के निर्माता-निर्देशक लव रंजन हैं. मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, अजय देवगन, अनुभव बस्सी, डिंपल कपाड़िया, बोनी कपूर ने अहम भूमिका निभाई है.

तू झूठी मैं मक्कार के गाने और सिंगर्स (TU Jhooti main makkar Songs and Singers)

- फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने हैं. अरिजीत सिंह (Arijit Singh) की आवाज में तेरे प्यार में (Tere Pyar Mein), प्यार होता कई बार है (Pyar Hota Kayi Baar Hai), ओ बेदर्दिया (O Bedardeya), सुनिधी चौहान और शास्वत सिंहा का शो मी द ठुमका (Show Me The Thumka), जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) का जादुई ( Jaadui), श्रेया घोषाल, दिव्या कुमार (Shreya Ghoshal, Divya Kumar) का मैंने पी रखी है (Maine Pee Rakhi Hai) है.