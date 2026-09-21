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फिंगरप्रिंट और रेटिना ने अटकाया आधार, योगी सरकार की पहल से जुड़वा बहनों को मिली अलग पहचान

रामपुर में जुड़वा बहनों के आधार कार्ड बनने का मामला लंबे समय से अटका हुआ था. वजह ऐसी थी जिसने परिवार को भी परेशान कर दिया था. दोनों बहनों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों की बायोमेट्रिक पहचान एक जैसी होने के कारण एक बच्ची का आधार बनने के बाद दूसरी का आवेदन डुप्लीकेट बताकर खारिज हो जाता था.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 21, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:44 PM IST
फिंगरप्रिंट और रेटिना ने अटकाया आधार, योगी सरकार की पहल से जुड़वा बहनों को मिली अलग पहचान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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