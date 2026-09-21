फिंगरप्रिंट और रेटिना ने अटकाया आधार, योगी सरकार की पहल से जुड़वा बहनों को मिली अलग पहचान

रामपुर में जुड़वा बहनों के आधार कार्ड बनने का मामला लंबे समय से अटका हुआ था. वजह ऐसी थी जिसने परिवार को भी परेशान कर दिया था. दोनों बहनों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों की बायोमेट्रिक पहचान एक जैसी होने के कारण एक बच्ची का आधार बनने के बाद दूसरी का आवेदन डुप्लीकेट बताकर खारिज हो जाता था. परिवार ने कई बार कोशिश की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका. आखिरकार मामला जिला प्रशासन के जनता दर्शन तक पहुंचा और करीब तीन महीने की कोशिश के बाद दोनों बहनों के अलग-अलग आधार कार्ड बन गए.