फिंगरप्रिंट और रेटिना ने अटकाया आधार, योगी सरकार की पहल से जुड़वा बहनों को मिली अलग पहचान

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रामपुर में जुड़वा बहनों के आधार कार्ड बनने का मामला लंबे समय से अटका हुआ था. वजह ऐसी थी जिसने परिवार को भी परेशान कर दिया था. दोनों बहनों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों की बायोमेट्रिक पहचान एक जैसी होने के कारण एक बच्ची का आधार बनने के बाद दूसरी का आवेदन डुप्लीकेट बताकर खारिज हो जाता था. परिवार ने कई बार कोशिश की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका. आखिरकार मामला जिला प्रशासन के जनता दर्शन तक पहुंचा और करीब तीन महीने की कोशिश के बाद दोनों बहनों के अलग-अलग आधार कार्ड बन गए.
अलग पहचान में आ रही थी तकनीकी अड़चन
रामपुर के मोहल्ला खारी कुआं निवासी जुबैर इलियास की जुड़वा बेटियां तुबा जुबैर और खिजरा जुबैर हैं. दोनों की बायोमेट्रिक पहचान में समानता के कारण आधार पंजीकरण के दौरान तकनीकी अड़चन आ रही थी. एक बेटी का आधार कार्ड बनने के बाद जब दूसरी का पंजीकरण कराया जाता तो सिस्टम उसके बायोमेट्रिक डेटा को पहले से दर्ज डेटा से मिलता हुआ बताता और आवेदन डुप्लीकेट के तौर पर खारिज हो जाता.
परिवार के लिए यह सिर्फ आधार कार्ड बनने की समस्या नहीं थी. दूसरी बेटी की अलग पहचान से जुड़े दस्तावेज नहीं होने के कारण आगे स्कूल दाखिले, सरकारी योजनाओं और दूसरी नागरिक सुविधाओं को लेकर भी परिवार चिंतित था. कई प्रयासों के बाद भी जब रास्ता नहीं निकला तो जुबैर इलियास अपनी समस्या लेकर जिला प्रशासन के जनता दर्शन पहुंचे.
जनता दर्शन में पहुंची परिवार की फरियाद
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के सामने जब जुबैर ने अपनी जुड़वा बेटियों की समस्या रखी तो प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. डीएम ने इस तकनीकी समस्या के समाधान के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से संपर्क किया.
जिलाधिकारी के मुताबिक, करीब तीन महीने पहले जनता दर्शन में यह मामला सामने आया था. इसके बाद उन्होंने यूआईडीएआई के सचिव से दूरभाष पर सीधे संपर्क कर दोनों बच्चियों की स्थिति के बारे में जानकारी दी और विशेष तकनीकी समाधान की पैरवी की. मामला सामान्य आधार पंजीकरण से अलग था, क्योंकि दोनों बच्चियों के बायोमेट्रिक डेटा में समानता सामने आ रही थी.
तीन महीने की कोशिश के बाद निकला रास्ता
जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए गए. यूआईडीएआई मुख्यालय के स्तर पर मामले को देखा गया और अपवाद के तहत दोनों बच्चियों के अलग-अलग दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद तुबा जुबैर और खिजरा जुबैर को अपनी अलग पहचान मिल सकी.
परिवार के लिए यह राहत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि दूसरी बेटी की पहचान से जुड़ी समस्या लंबे समय से चली आ रही थी. तकनीकी व्यवस्था में आने वाली अड़चन के कारण एक बच्ची का डेटा दूसरी बच्ची से जुड़ रहा था. प्रशासन की पहल के बाद दोनों के लिए अलग-अलग आधार कार्ड बनना इस समस्या का समाधान बना.
डीएम ने कहा, हर समस्या का समाधान प्राथमिकता
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में रोजाना सुबह 10 बजे जनता दर्शन आयोजित किया जाता है. उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है.
उन्होंने कहा कि जुड़वा बहनों का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे सामान्य तकनीकी समस्या मानकर छोड़ने के बजाय संबंधित स्तर पर समाधान की कोशिश की. यूआईडीएआई मुख्यालय से संपर्क कर मामले में विशेष समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई.
आधार बनने के बाद परिवार ने जताया आभार
दोनों बेटियों के आधार कार्ड बनने के बाद जुबैर इलियास अपनी बेटियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. उन्होंने डीएम और जिला प्रशासन का आभार जताया. परिवार के लिए यह लंबे समय से चली आ रही परेशानी के खत्म होने का मौका था.
इस मामले ने यह भी दिखाया कि तकनीकी व्यवस्था में आने वाली असामान्य अड़चन किसी नागरिक की पहचान से जुड़ी जरूरत के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बननी चाहिए. प्रशासन की पहल के बाद दोनों जुड़वा बहनों को अलग-अलग पहचान मिलने से परिवार की चिंता भी दूर हुई.