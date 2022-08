Twin Tower Demolition : ट्विन टावर्स के इलाके में इंसानों ही नहीं जानवरों को भी बचाने की तैयारियां तेज

40 मंजिला नोएडा ट्विन टावर्स (Noida Twin Towers Demolition) को गिराए जाने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. धमाके से उठने वाले धूल और धुएं के गुबार से न केवल इंसानों बल्कि जानवरों को भी बचाने की तैयारियां हो रही हैं. इसके लिए कई गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा रही है.नोएडा के सेक्टर 93ए स्थित ट्विन टावर्स के आसपास के दायरे में आने वाले करीब 7 हजार लोगों को 28 अगस्त को धमाके वाले दिन दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा. करीब पांच हजार वाहनों को भी दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा. इसके साथ ही इलाके में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को भी पकड़कर दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है. लोग अपने आप भी सोसायटी में अपने घरों को पहले ही खाली कर रहे हैं.

Twin Tower Demolition: महज 9 सेकंड में धुआं हो जाएगा ट्विन टावर, 3 km के दायरे में फैलेगा धूल का गुबार, जानें पूरा प्लान​

Noida, UP | Preparations for the demolition of Supertech Twin Towers located in Sector 93A are almost complete

People have been instructed to vacate the surrounding societies. Meanwhile, the rescue of stray dogs is being done by NGO Friendicoes. pic.twitter.com/SgRK3r1aml

