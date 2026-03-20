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चैत्र नवरात्रि में दर्शन को जा रहे दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई—परिवारों में मचा कोहराम

Balrampur News: बलरामपुर जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. दोनों युवक गोंडा से चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:35 PM IST
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चैत्र नवरात्रि में दर्शन को जा रहे दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई—परिवारों में मचा कोहराम

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. दोनों युवक गोंडा से चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे.  रास्ते में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.  इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. 

जानें क्या है पूरा मामला 
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव निवासी 20 वर्षीय राधेश्याम यादव और करौंधिया गांव निवासी उसका 21 वर्षीय दोस्त चंदन मोटरसाइकिल से बलरामपुर जा रहे थे. जैसे ही वे बलरामपुर-गोंडा मार्ग पर दुल्हिनपुरवा के पास पहुंचे, अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस भी मौके पर 
हादसे की सूचना राहगीरों ने तुरंत पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन गोंडा से बलरामपुर के लिए रवाना हो गए और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर अपने प्रियजनों को देख बिलख उठे.

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परिवार में शोक का माहौल 
इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। राधेश्याम यादव अपने परिवार का इकलौता सहारा था.उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था और परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी. कुछ महीने पहले ही उसने दर्जीकुंआ चौराहे पर एक छोटा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शुरू किया था, जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था. उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

गोंडा देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों युवक बाइक से मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. उन्होंने कहा कि बलरामपुर पुलिस के साथ समन्वय कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

यह भी पढ़िए : खौफ, सत्ता और सियासत का खेल, धुरंधर-2 द रिवेंज में ‘आतिफ’ के बहाने फिर जिंदा हुई अतीक अहमद की दास्तान 
 

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