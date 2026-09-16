‘कितनी भी ताकत लगा लो, UCC आकर रहेगा’, ओवैसी-अखिलेश के विरोध पर संगीत सोम का पलटवार

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यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने की बात कही है. इसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर पूर्व BJP विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया. सोम ने कहा कि विरोध करने वाले कितनी भी ताकत लगा लें, UCC लागू होकर रहेगा.
अमित शाह के बयान के बाद UCC एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है. शाह ने 13 सितंबर को मुंबई में कहा था कि NDA शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्यों में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है.
ओवैसी के बयान पर तीखा हमला
ओवैसी के UCC विरोध पर संगीत सोम ने तीखी प्रतिक्रिया दी. सोम ने आरोप लगाया कि ओवैसी जैसे नेता समानता नहीं चाहते और कट्टरपंथ की राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि देश में रहने वालों को देश के कानून को मानना होगा. UCC को महिलाओं के न्याय और समानता से जोड़ते हुए उन्होंने दावा किया कि देश में लोग UCC चाहते हैं. सोम ने ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘देश का गद्दार’ भी कहा. यह टिप्पणी सोम की राजनीतिक प्रतिक्रिया है, जिसे उन्होंने UCC के समर्थन में दिया.
अखिलेश पर भी साधा निशाना
संगीत सोम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की UCC पर टिप्पणी को लेकर भी हमला बोला. अखिलेश ने UCC को ‘अंडरग्राउंड कम्युनल कांस्पिरेसी’ बताया था. इस पर सोम ने कहा कि अखिलेश के पास कोई काम नहीं है और वह ट्विटर पर राजनीति करते हैं. सोम ने अखिलेश के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी दावा किया और कहा कि वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापस नहीं आ सकते. ये दावे सोम की राजनीतिक टिप्पणी हैं.
‘UCC आकर रहेगा’ पर जोर
संगीत सोम ने कहा कि UCC की मांग लंबे समय से होती रही है. उन्होंने इसे समानता से जोड़ते हुए कहा कि अगर देश में UCC नहीं आया तो असमानता बनी रहेगी. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी UCC का विरोध करने का आरोप लगाया. सोम ने कहा कि अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि NDA सरकार वाले राज्यों में UCC लागू किया जाएगा और विरोध करने वाले कितनी भी ताकत लगा लें, UCC आकर रहेगा.
अमित शाह ने क्या कहा?
अमित शाह ने 13 सितंबर को कहा था कि NDA शासित 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले UCC लागू किया जाएगा. UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों के लिए धर्म से अलग एक समान कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है. UCC को लेकर विपक्षी दलों और कुछ NDA सहयोगियों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. ऐसे में शाह के बयान के बाद राज्यों में इसे लागू करने को लेकर राजनीतिक बहस आगे बढ़ने की संभावना है.