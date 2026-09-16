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‘कितनी भी ताकत लगा लो, UCC आकर रहेगा’, ओवैसी-अखिलेश के विरोध पर संगीत सोम का पलटवार

यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने की बात कही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 16, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:05 PM IST
‘कितनी भी ताकत लगा लो, UCC आकर रहेगा’, ओवैसी-अखिलेश के विरोध पर संगीत सोम का पलटवार

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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