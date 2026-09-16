‘कितनी भी ताकत लगा लो, UCC आकर रहेगा’, ओवैसी-अखिलेश के विरोध पर संगीत सोम का पलटवार

ओवैसी के UCC विरोध पर संगीत सोम ने तीखी प्रतिक्रिया दी. सोम ने आरोप लगाया कि ओवैसी जैसे नेता समानता नहीं चाहते और कट्टरपंथ की राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि देश में रहने वालों को देश के कानून को मानना होगा. UCC को महिलाओं के न्याय और समानता से जोड़ते हुए उन्होंने दावा किया कि देश में लोग UCC चाहते हैं. सोम ने ओवैसी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘देश का गद्दार’ भी कहा. यह टिप्पणी सोम की राजनीतिक प्रतिक्रिया है, जिसे उन्होंने UCC के समर्थन में दिया.