अब आधार सेंटर ढूंढने में नहीं होगी परेशानी, UIDAI और इसरो ने किया समझौता

Aadhaar Card: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक अंग ने तकनीकी मदद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. ऐसे में अब आपको आधाक कार्ड केंद्र ढूंढने में परेशानी नहीं होगी. इस समझौते के तहत एक पोर्टल शुरू किया जाएगा. इसपर आधार के केंद्र से संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध होंगी.

Mata Siddhidatri: नवरात्र के आखिरी दिन होती है मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा, महानवमी पर करें मां के दर्शन

UIDAI ने किया ट्वीट

8 अप्रैल यूआईडीएआई ने ट्वीट कर बताया कि यूआईडीएआई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता किया है. इस समझौते के अनुसार, एनआरएससी 'भुवन-आधार' पोर्टल विकसित करेगा, जो पूरे देश में आधार कार्ड केंद्रों की स्थान की जानकारी देगा .

UIDAI signs MoU with NRSC (ISRO) for technical collaboration and will be developing the Bhuvan_Aadhaar portal to locate Aadhaar centers across India.

For more information, click: https://t.co/YLWQPa9dTL@isro

GoI_MeitY PIB_India

DigitalIndia pic.twitter.com/apYpnt5KZ9

— Aadhaar (@UIDAI) April 8, 2022