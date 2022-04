अगर भूल गए हैं Aadhar Card से कौन सा नंबर है लिंक, घर बैठे आसानी से ऐसे करें पता

नई दिल्लीः आधार कार्ड वर्तमान समय में हमारे सबसे अहम दस्तावेजों में शामिल हो चुका है. अब हर जगह इसकी जरूरत पड़ती ही है. आधार कार्ड का इस्तेमाल आईडी प्रूफ के लिए किया जाने लगा है. इसके अलावा स्कूल में बच्चों के दाखिले के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने, बैंक में अकाउंट खुलवाने और कहीं भी घूमने जाने पर इसकी सबसे पहले जरूरत पड़ती है. आज हम आपको बताएंगे कि आधार से आपका कौन सा नोबाइल नंबर लिंक है इसे कैसे पता किया जाता है.

आधार कार्ड को अपडेट रखना जरूरी

हर काम के लिए इतना अहम दस्तावेज होने के कारण इसको अपडेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है. इसमें फोन मोबाइल नंबरलिंक होना भी महत्वपूर्ण है. आधार बनवाते समय फोन नंबर दर्ज किया जाता है. कई बार किसी वजह से यह नंबर बंद हो जाता है, तो आप नया फोन नंबर अपडेट करा सकते हैं.

ओटीपी के लिए जरूरी है नंबर लिंक होना

वहीं, कई बार यह परेशानी सामने आ जाती है कि किसी के पास 2 या अधिक फोन नंबर होते हैं, तो उन्हें याद नहीं रहता कि उनका कौन सा नंबर आधार कार्ड से लिंक है. यह नंबर याद होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन कामों के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है. यह ओटीपी आधार से लिंक फोन नंबर पर ही आता है. अगर आपको भी यह याद नहीं है कि आपका कौन सा नंबर आधार से जुड़ा है, तो परेशानी की कोई बात नहीं. इसके बारे में आप आसानी से घर बैठे ही पता कर सकते हैं.

इस प्रक्रिया से पता करें

1.सबसे पहले आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

2.इसके बाद आप 'My Aadhaar' सेक्शन पर क्लिक करें.

3.यहां 'Aadhaar Service' का ऑप्शन चुनें.

4.यहां 'Verify an Aadhaar Number' पर जाएं.

5.अब यहां अपना 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करें.

6.इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें.

7.अब 'Proceed to Verify' पर जाएं.

8.यहां आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट दिखाई देंगे.

9.अगर कोई भी नंबर लिंक नहीं होगा, तो यहां नंबर दिखाई नहीं देंगे.

