पेंशनर्स को मिलेंगी एक ही जगह पर सारी सुविधाएं, केंद्र सरकार ने बनाया है ये प्लान

नई दिल्लीः पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है. अब वरिष्ठ नागरिकों को सहूलियतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक पोर्टल शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत पेंशनभोगियों और सुपरन्यूएटेड सीनियर सिटीजन को एक साथ सारी सुविधाएं दी जाएंगी. इस पोर्टल के जरिए पूरे देश के पेंशनर्स एक साथ जुड़ सकेंगे.

देश के सभी पेंशन एसोसिएशन एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे. वहीं, पोर्टल पर पेंशनर्स अपनी डिटेल साझा कर सकेंगे. इस पोर्टल की खासियत यह है कि पेंशनर्स यहां अपने सुझाव रख सकेंगे और अपनी शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे. शिकायत होने पर उसे दूर करने के लिए किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पडे़गी. साथ ही इससे समस्या का समाधान करना बहुत आसान होगा.

सिंगल विंडो पोर्टल शुरू करने का ऐलान

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेंशन विभाग के मंत्री हैं. पेंशन नियमों यानी (सीसीएस) नियम, 2021 की समीक्षा और युक्तिकरण के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (एससीओवीए) की 32 वीं बैठक मंगलवार को हुई थी. इसमें जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त वृद्ध नागरिकों के लाभ के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पोर्टल न केवल देश भर में पेंशनभोगियों और उनके विभागों के साथ निरंतर संपर्क को सक्षम करेगा, बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उनके इनपुट, सुझाव और शिकायतें भी नियमित रूप से प्राप्त करेगा.

