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पूर्व सपा MLC कमलेश पाठक को 6 साल की सजा, नारायणपुर डबल मर्डर केस में नहीं मिली राहत, 6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

Unnao News: औरैया की एमपी/MLA कोर्ट ने सपा के पूर्व MLC कमलेश पाठक को नारायणपुर डबल मर्डर और गैंगस्टर एक्ट में छह साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50-50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 24, 2026, 06:24 PM IST
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पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक
पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक

गौरव श्रीवास्तव/उन्नाव: औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नारायणपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में छह साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उनके भाई संतोष और रामू पाठक समेत आठ अन्य आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. सभी आरोपी हत्या के आरोप में पहले से ही प्रदेश की अलग-अलग जेलों में बंद है, जिन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद फिर से जेल भेज दिया गया. 

कोर्ट ने अन्य 8 दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है, जबकि गनर अवनीश प्रताप को दोषमुक्त करार दिया गया है. पूर्व एमएलसी पर एक लाख और अन्य सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि जुलाई 2020 में पुलिस ने गैंगस्टर में मामला दर्ज किया था. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों से कोर्ट में लाकर पेश किया गया. सजा सुनाने के बाद सभी दोषियों को वापस जेल भेज दिया गया. 

क्या है मामला
शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 15 मार्च 2020 को हुए दोहरे हत्याकांड में पूर्व एमलएसी कमलेश पाठक समेत 11 को आरोपी बनाया गया था. इस वारदात में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष  व वकील मंजुल चौबे और उसकी चचेरी बहन की गोली मार कर हत्या की गई थी. 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोतवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

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गनर की अपील से फैसले में देरी!
11 आरोपियों में से एक आरोपी किशोर था, उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है. गैंगस्टर मामले में फरवरी में ही लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी गनर अवनीश सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांग लिया. इसके चलते सुनवाई आगे बढ़ गई थी. मंगलवार 24 मार्च को को एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया. इसमें सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत नौ को सजा सुनाई गई है. 

ये भी पढ़ें: धुरंधर 2 से अतीक अहमद के किस्से हुए जिंदा, क्या पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी से जुड़े थे माफिया के तार, पूर्व IG सूर्य कुमार का सनसनीखेज खुलासा

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