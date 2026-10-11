ऑनलाइन ठगी से बचना है तो याद रखें ये बातें, यूपी पुलिस की आम लोगों से अपील

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लखनऊ में यूपी-112 मुख्यालय में शनिवार को साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें करीब 450 विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए. कार्यक्रम का मकसद बच्चों और युवाओं को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताना और ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके समझाना था. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लेकर ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान करने तक की जानकारी दी गई.
पुलिस अधिकारियों ने दी साइबर सुरक्षा की जानकारी
कार्यक्रम की शुरुआत यूपी-112 और सीआईडी एवं साइबर क्राइम के पुलिस महानिदेशक विनोद कुमार सिंह ने की. इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पथ, एलनहाउस पब्लिक स्कूल और विज्ञान फाउंडेशन समेत कई शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सतर्क रहना जरूरी है.
अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें
विद्यार्थियों और शिक्षकों को सलाह दी गई कि किसी अनजान लिंक पर बिना जांचे क्लिक न करें. संदिग्ध फाइल या ऐप डाउनलोड करने से भी बचें. कई बार ठग लोगों को इनाम, नौकरी, खाते से जुड़ी समस्या या किसी खास ऑफर का लालच देकर लिंक भेजते हैं. ऐसे लिंक के जरिए निजी जानकारी चुराने या आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है. इसलिए किसी भी अनजान संदेश पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसकी सच्चाई जांचना जरूरी है.
ओटीपी और यूपीआई पिन किसी को न बताएं
कार्यक्रम में ऑनलाइन भुगतान और बैंकिंग से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी बताया गया. लोगों को समझाया गया कि अपना ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड और बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें. फोन या इंटरनेट पर कोई व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर जानकारी मांगे तो भी सतर्क रहें. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर भुगतान करने या मोबाइल में संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच करें.
सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय रहें सतर्क
विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई. इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतने और संदिग्ध संदेशों से दूर रहने की बात कही गई. किसी अनजान व्यक्ति के भेजे लिंक या फाइल को खोलने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए. सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी को सही मान लेना भी ठीक नहीं है. डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना साइबर अपराध से बचने का एक अहम तरीका है.
यूपी-112 की मदद के बारे में भी बताया
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को यूपी-112 की कार्यप्रणाली और आपातकालीन सहायता सेवाओं की जानकारी भी दी गई. उन्हें बताया गया कि किसी आपात स्थिति में उपलब्ध सहायता सेवाओं का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. कार्यक्रम में साइबर क्राइम मुख्यालय और यूपी-112 के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इनमें पुलिस उपमहानिरीक्षक पवन कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव, प्रमोद कुमार और रोहन झा सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए. यूपी-112 मुख्यालय से पुलिस महानिरीक्षक डॉ. के. एजिलरसन और पुलिस अधीक्षक निधि सोनकर व हरेन्द्र कुमार यादव भी उपस्थित रहे.
साइबर ठगी होने पर 1930 पर करें फोन
उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोगों से इंटरनेट और सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की है. पुलिस के मुताबिक, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. ठगी का पता चलते ही शिकायत करने से मामले पर जल्द कार्रवाई की कोशिश की जा सकती है. इसलिए ऑनलाइन पैसे गंवाने की स्थिति में देर करने के बजाय तुरंत शिकायत करना जरूरी है.
बच्चों और युवाओं को जागरूक करना मकसद
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को ऑनलाइन खतरों के प्रति जागरूक करना है. इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ऑनलाइन ठगी के नए तरीके भी सामने आते रहते हैं. ऐसे में सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाना और निजी जानकारी की सुरक्षा करना जरूरी है. कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को यही संदेश दिया गया कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की अनदेखी न करें.