ऑनलाइन ठगी से बचना है तो याद रखें ये बातें, यूपी पुलिस की आम लोगों से अपील

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को यूपी-112 की कार्यप्रणाली और आपातकालीन सहायता सेवाओं की जानकारी भी दी गई. उन्हें बताया गया कि किसी आपात स्थिति में उपलब्ध सहायता सेवाओं का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. कार्यक्रम में साइबर क्राइम मुख्यालय और यूपी-112 के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इनमें पुलिस उपमहानिरीक्षक पवन कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव, प्रमोद कुमार और रोहन झा सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए. यूपी-112 मुख्यालय से पुलिस महानिरीक्षक डॉ. के. एजिलरसन और पुलिस अधीक्षक निधि सोनकर व हरेन्द्र कुमार यादव भी उपस्थित रहे.