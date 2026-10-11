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ऑनलाइन ठगी से बचना है तो याद रखें ये बातें, यूपी पुलिस की आम लोगों से अपील

लखनऊ में यूपी-112 मुख्यालय में शनिवार को साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें करीब 450 विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए. कार्यक्रम का मकसद बच्चों और युवाओं को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताना और ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके समझाना था.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 11, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 04:11 PM IST
ऑनलाइन ठगी से बचना है तो याद रखें ये बातें, यूपी पुलिस की आम लोगों से अपील

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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