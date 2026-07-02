IAS-PCS अफसरों को मिलेगा हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर, 3 जुलाई को CM योगी देंगे बड़ी सौगात

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लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक, जवाबदेह और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जुलाई को लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नए अत्याधुनिक परिसर का लोकार्पण करेंगे. यह सिर्फ एक नई इमारत नहीं होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने वाला एक प्रमुख संस्थान साबित होगी. करीब 464 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया यह आधुनिक परिसर 22.5 एकड़ में फैला हुआ है. यहां आईएएस, पीसीएस, न्यायिक सेवा और अन्य सरकारी अधिकारियों को नई तकनीक और वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा सक्षम, पारदर्शी और परिणाम देने वाली बनेगी.
75 साल पुरानी प्रशिक्षण व्यवस्था अब होगी पूरी तरह आधुनिक
उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रशिक्षण की शुरुआत वर्ष 1951 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल (ओटीएस) के रूप में हुई थी. पिछले 75 वर्षों में इस संस्थान ने हजारों आईएएस, पीसीएस, न्यायिक सेवा और अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है. बदलते समय के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और तकनीक का दायरा भी लगातार विस्तृत हुआ है. इन्हीं जरूरतों को देखते हुए सरकार ने इस ऐतिहासिक संस्था को आधुनिक स्वरूप देने का फैसला किया. नया परिसर प्रशासनिक प्रशिक्षण को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगा. यहां पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ डिजिटल तकनीक और आधुनिक प्रशासनिक मॉडल पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.
IAS-PCS समेत हजारों अधिकारियों को मिलेगा आधुनिक प्रशिक्षण
इस नए परिसर में सिर्फ नए अधिकारियों का फाउंडेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग ही नहीं होगी, बल्कि पहले से सेवा में कार्यरत अधिकारियों के लिए भी मिड-कैरियर और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को डिजिटल गवर्नेंस, नेतृत्व विकास, नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, नवाचार और जनसेवा जैसे विषयों की आधुनिक जानकारी दी जाएगी. इसका उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों की निर्णय क्षमता को मजबूत करना और उन्हें बदलते दौर की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है.
प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को मिलेगी नई ताकत
यह नया परिसर केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं रहेगा. इसे प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने का स्थायी केंद्र बनाया गया है. यहां विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर री-ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन और विषय आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित होंगे. मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, लगातार सीखने की संस्कृति विकसित करने और बेहतर प्रशासनिक नेतृत्व तैयार करने पर भी विशेष जोर रहेगा. इससे सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और आम लोगों तक सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकेंगी.
एक साथ 1200 लोगों को मिलेगा प्रशिक्षण
नए परिसर की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल क्षमता और आधुनिक सुविधाएं हैं. यहां एक समय में 300 आवासीय और 900 गैर-आवासीय, यानी कुल 1200 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा. परिसर में 13 आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, 300 सीटों वाला ऑडिटोरियम, दो मल्टीपर्पज हॉल, 300 क्षमता का छात्रावास, डिजिटल लर्निंग सेंटर, डिजिटल स्टूडियो, डिजिटल लैब, आधुनिक पुस्तकालय, कॉन्फ्रेंस रूम, बोर्ड रूम और रिसर्च सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं. इसके अलावा अधिकारियों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट मैदान, बैडमिंटन कोर्ट और लॉन टेनिस कोर्ट जैसी खेल सुविधाएं भी बनाई गई हैं.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की भी होगी मेजबानी
यह अकादमी केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी. यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रशासनिक सम्मेलन भी आयोजित किए जा सकेंगे. इससे प्रदेश के अधिकारियों को देश और दुनिया के बेहतरीन प्रशासनिक अनुभवों को समझने और अपनाने का अवसर मिलेगा. आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण मॉडल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने में मदद करेगा.
डिजिटल गवर्नेंस और बेहतर नीति क्रियान्वयन पर रहेगा फोकस
पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं का तेजी से विस्तार हुआ है. ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने नई जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं. इसी वजह से सरकार ने ऐसा प्रशिक्षण केंद्र तैयार किया है, जहां अधिकारियों को सिर्फ नियम-कानून ही नहीं, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस, डेटा आधारित निर्णय, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की आधुनिक कार्यप्रणाली भी सिखाई जाएगी. इससे सरकारी योजनाओं को तेजी और प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी.
सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी नई अकादमी
विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिसर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को नई मजबूती देगा. आधुनिक संसाधनों, उन्नत तकनीक और वैश्विक प्रशिक्षण मानकों से लैस यह संस्थान अधिकारियों को अधिक दक्ष, संवेदनशील और परिणाम देने वाला प्रशासनिक नेतृत्व विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा. प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रशासन केवल आदेश देने वाला तंत्र न होकर, आम नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करने वाला, जवाबदेह और तकनीक आधारित सिस्टम बने. ऐसे में यह नई प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी उत्तर प्रदेश की सुशासन यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकती है.
क्या बोले महानिदेशक?
डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक एम. देवराज ने कहा कि नया परिसर प्रदेश में प्रशासनिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को नई दिशा देगा. उनके मुताबिक आधुनिक संसाधनों और वैश्विक मानकों से लैस यह संस्थान सुशासन, नवाचार और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध, दक्ष तथा संवेदनशील प्रशासनिक नेतृत्व तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.