IAS-PCS अफसरों को मिलेगा हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर, 3 जुलाई को CM योगी देंगे बड़ी सौगात

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा आधुनिक, जवाबदेह और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जुलाई को लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नए अत्याधुनिक परिसर का लोकार्पण करेंगे. यह सिर्फ एक नई इमारत नहीं होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने वाला एक प्रमुख संस्थान साबित होगी. करीब 464 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया यह आधुनिक परिसर 22.5 एकड़ में फैला हुआ है. यहां आईएएस, पीसीएस, न्यायिक सेवा और अन्य सरकारी अधिकारियों को नई तकनीक और वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा सक्षम, पारदर्शी और परिणाम देने वाली बनेगी.