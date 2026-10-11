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यूपी में 8 से 18 फीसदी हुई कृषि विकास दर, योगी ने बताया 2017 के बाद खेती में क्या बदला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत हैं. उनकी मेहनत से ही यूपी की समृद्धि का रास्ता खुलता है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 11, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 04:51 PM IST
यूपी में 8 से 18 फीसदी हुई कृषि विकास दर, योगी ने बताया 2017 के बाद खेती में क्या बदला

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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