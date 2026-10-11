यूपी में 8 से 18 फीसदी हुई कृषि विकास दर, योगी ने बताया 2017 के बाद खेती में क्या बदला

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत हैं. उनकी मेहनत से ही यूपी की समृद्धि का रास्ता खुलता है. उन्होंने 2017 के बाद प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बीज से लेकर बाजार तक सुविधाएं देने पर काम कर रही है.
कर्ज और बिचौलियों से राहत पर जोर
सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 2017 से पहले किसान कर्ज और बदहाली से परेशान रहते थे. उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों के चक्कर भी लगाने पड़ते थे. मुख्यमंत्री के मुताबिक अब किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसल बेचने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी और खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है.
8 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हुई कृषि विकास दर
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कृषि विकास दर 8 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो गई है. उनके मुताबिक लंबे समय से अटकी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है. इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है. उन्होंने यह भी कहा कि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21 फीसदी है.
दूध, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में यूपी आगे
सीएम योगी ने कहा कि दुग्ध, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है. सरकार का कहना है कि कृषि से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है. मुख्यमंत्री ने किसानों को इस प्रगति का अहम आधार बताया.
80 लाख किसानों से खरीदा गया धान
मुख्यमंत्री के मुताबिक वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया. इसके बदले किसानों को 1,03,833 करोड़ रुपये से ज्यादा का सीधा भुगतान किया गया. सरकार ने इसे किसानों की उपज का उचित मूल्य देने की दिशा में उठाया गया कदम बताया.
धान के समर्थन मूल्य में 71 रुपये की बढ़ोतरी
सीएम योगी ने बताया कि इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 71 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. सरकार के मुताबिक इसका मकसद किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता के अधिकारों की रक्षा और उसकी खुशहाली सरकार की प्राथमिकता है.
किसानों की खुशहाली को बताया जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का आधार हैं. सरकार किसानों को खेती से जुड़ी सुविधाएं देने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उनके मुताबिक किसान मजबूत होंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.