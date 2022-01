वोट देने के लिए जरूरी है वोटर आईडी कार्ड, घर बैठे ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव (UP Assembly election 2022) को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं. पॉलिटिकल पार्टियां भी एक-एक कर अपने उम्मीदवारों (Candidates) के नाम घोषित कर रही हैं. इसके अलावा प्रदेश में वोटरों (Voter list) की सूची भी जारी कर दी गई है. ऐसे में अगर अब आप घर बैठे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जानें की जरूरत नहीं पड़ेगी. वोटर लिस्ट में दो तरीके से नाम चेक किया जा सकता हैं. अगर आप भी लिस्ट में अपना देखना चाहते हैं तो आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

ऐसे देख सकते हैं लिस्ट में अपना नाम

1. वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश (State Election Commission Uttar Pradesh) की ऑफिशियल वेबसाइट sec.up.nic.in/site/PRIVoterSearch.aspx पर जाना होगा.

2. यहां आपको अपने जिले का नाम सेलेक्ट करना होगा.

3. इसके बाद विकास खंड और ग्राम पंचायत का ऑप्शन चुनना होगा.

4. फिर नीचे वाली लाइन में जाकर अपना नाम लिख दे.

5. उसके बाद वोटर के माता/पिता का नाम भी दर्ज करना होगा.

6. जो पता आपने अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए दिया है उसे तीसरे ऑप्शन में भर दें.

7. लास्ट में नीचे दिया गया कैप्चा बॉक्स में भर दें.

इसके बाद आपकी वोटर आईडी की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी.

Indian railway: ट्रेन से सफर करने का कर रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह पूरी खबर

नाम चेक करने के दो तरीके हैं उपलब्ध

इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट electoralsearch.in पर जाना होगा. यहां आपको नाम चेक करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं. पहला आप वोटर का नाम उम्र और एड्रेस भरकर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स से भी नाम चेक किया जा सकता है.

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट्स

1. नाम और एड्रेस से लिस्ट में चेक करने के लिए electoralsearch.in जाएं.

2. यहां आप अपना नाम/पिता/पति का नाम भर दें.

3. इसके बाद अपना एड्रेस, राज्य और विधानसभा क्षेत्र भर दें.

4. अंत में कैप्चा कोड़ भरकर सब्मिट कर दें.

5. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आपके सामने डीटेल्स खुलकर आ जाएंगी.

Ration Card: राशन में ऐसे जोड़ सकते हैं नए सदस्य का नाम, इन आसान स्टेप्स से करें फॉलो

Search by EPIC No. पर जाकर कर सकते हैं चेक

1. वहीं वोटर आईडी कार्ड की डीटेल से नाम चेक करने के लिए आप Search by EPIC No. के ऑप्शन पर क्लिक करें.

2. यहां आप EPIC No के कॉलम में अपने वोटर आईडी कार्ड के नंबर भर दें.

3. इसके बाद अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करें.

4. फिर नीचे कैप्चा कोड भरकर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

इसके बाद मतदाता सूची और डीटेल खुलकर आपके सामने आ जाएंगी.

WATCH LIVE TV