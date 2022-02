UP Chunav 2022: यूपी चुनाव में 'दीदी' की एंट्री, ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव से लखनऊ में की मुलाकात, कल करेंगी साझा प्रेसवार्ता

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी धार देना तेज कर दिया है. इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार देर शाम 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचीं. जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर ममता बनर्जी का स्वागत किया. इस दौरान उनके साथ राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे.

एयरपोर्ट से निकल ममता बनर्जी सीधा हजरतगंज स्थित लेवाना सुइट्स पहुंचेंगी, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगी. सोमवार को ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगी. जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगी. इसके अलावा वर्चुअल रैली में भी हिस्सा लेंगी.

ममता बनर्जी ने कहा, मैं वाराणसी भी जाऊंगी और शिव मंदिर में दीया जलाऊंगी. मैं जानती हूं कि वाराणसी प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं. मैं चाहती हूं, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हो. साथ ही पंजाब में आगामी लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया.

इससे पहले भी ममता बनर्जी सपा के समर्थन का ऐलान भी कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि 'मैं चाहती हूं कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हो. अगर लोग उनका समर्थन करते हैं, तो इस चुनाव में अखिलेश यादव के जीतने की संभावना है.'

I want Samajwadi Party to win in the upcoming Uttar Pradesh Assembly elections. If people support him, then there is a chance of Akhilesh Ji winning in this election: West Bengal CM Mamata Banerjee, in Kolkata pic.twitter.com/P0LwPaSyBs

— ANI (@ANI) February 7, 2022