UP Assembly Election 2022: यूपी में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी शिवसेना, संजय राउत ने कहा- BJP को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते इसलिए...

UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) में शिवसेना (Shiv Sena) भी दमखम दिखाने को तैयार है. शिवसेना ने ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले ही यूपी चुनाव (UP Chunav) लड़ेगी. शिवसेना सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने ऐलान किया है कि प्रदेश में शिवसेना 50-100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

UP Chunav 2022: यूपी में ममता बनर्जी अखिलेश के साथ मिलकर कर सकती हैं 'खेला', दीदी देंगी सपा मुखिया को समर्थन!

यूपी में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी शिवसेना

यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं. इसी बीच शिवसेना सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने ऐलान किया है कि शिवसेना यूपी में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी. राउत ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं लेकिन हम राज्य में अब बदलाव चाहते हैं. हम यूपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हम पहले बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे.

यूपी में BJP को एक और झटका: बीजेपी छोड़ अवतार सिंह भड़ाना ने थामा रालोद का दामन, यहां से लड़ सकते हैं चुनाव!

यूपी में होना चाहिए परिवर्तन

शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी में परिवर्तन हो और परिवर्तन हो रहा है. मैं पश्चिम यूपी जा रहा हूं. वहां किसान नेता राकेश टिकैत से मिलूंगा और जानकारी लूंगा कि वो क्या चाहते हैं. अगर हमें यूपी में लड़ना हैं, तो हमें किसानों का आशीर्वाद चाहिए.

संजय राउत ने कहा कि वो खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे. यूपी की जनता बीजेपी की नीतियों से आजिज आ चुकी है. बीजेपी का चरित्र यही है कि वो दो तरह की बात करती है. जो दल उसकी नीति के खिलाफ बोलता है तो उसके नेताओं के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां लगा दी जाती है. जनता इस बात को समझती है.

एनसीपी का सपा के साथ गठबंधन

बता दें कि इससे पहले शिवसेना यूपी चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चा थी. शिवसेना से समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार अटकलें चलती रहीं थी. इससे पहले दिसंबर में ही शिवसेना के राज्य प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने शिवसेना के यूपी चुनाव लड़ने की बात कही थी. वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी (सपा) नीत गठबंधन के हिस्से के तौर पर लड़ेगी.

UP Board Exams Update: चुनाव के बाद इस तारीख से शुरू हो सकती हैं यूपी बोर्ड परीक्षाएं,माध्‍यम‍िक श‍िक्षा पर‍िषद ने की खास तैयारी

WATCH LIVE TV