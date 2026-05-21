Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3224942
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

आयुर्वेद और होम्योपैथी की पढ़ाई अब होगी हाईटेक, जान लें योगी सरकार का ये बड़ा फैसला

UP Ayush Smart Class: उत्तर प्रदेश में अब आयुर्वेद और होम्योपैथी की पढ़ाई भी नए अंदाज में होने जा रही है. योगी सरकार ने आयुष कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास शुरू करने का फैसला लिया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 21, 2026, 05:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयुर्वेद और होम्योपैथी की पढ़ाई अब होगी हाईटेक, जान लें योगी सरकार का ये बड़ा फैसला

UP Ayush Smart Class: उत्तर प्रदेश में अब आयुर्वेद और होम्योपैथी की पढ़ाई भी नए अंदाज में होने जा रही है. योगी सरकार ने आयुष कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास शुरू करने का फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि अब पारंपरिक पढ़ाई को आधुनिक तकनीक से जोड़कर छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी. इसके तहत प्रदेश के 17 आयुष कॉलेजों में 51 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे. इन क्लासों में ऐसी सुविधाएं होंगी जिससे छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्क्रीन, वीडियो और डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे.

अब पढ़ाई होगी और ज्यादा आसान

सरकार का मानना है कि समय के साथ पढ़ाई का तरीका भी बदलना जरूरी है. इसी वजह से स्मार्ट क्लासरूम में ऐसी तकनीक लगाई जाएगी जिससे छात्र पढ़ाई को आसानी से समझ सकें. इन क्लासों में बड़ी डिजिटल स्क्रीन, आवाज और वीडियो की आधुनिक व्यवस्था और दूसरे डिजिटल साधन लगाए जाएंगे. शिक्षक पढ़ाई के दौरान वीडियो, तस्वीर और दूसरे माध्यमों की मदद से विषय समझा सकेंगे. इससे छात्रों को कठिन चीजें भी आसानी से समझ में आएंगी. साथ ही छात्र सीधे सवाल पूछ सकेंगे और पढ़ाई के दौरान तुरंत बातचीत भी कर सकेंगे. इससे पढ़ाई पहले के मुकाबले ज्यादा रोचक बनने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन पढ़ाई की भी मिलेगी सुविधा

योगी सरकार अब आयुष शिक्षा को पूरी तरह तकनीक से जोड़ना चाहती है. इसके लिए एक साझा डिजिटल मंच भी तैयार किया जाएगा. इसके जरिए छात्रों को पढ़ाई का सामान, नोट्स, ऑनलाइन लेक्चर और असाइनमेंट एक ही जगह पर मिल सकेंगे. इस व्यवस्था का फायदा यह होगा कि छात्र कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकेंगे. अगर कोई छात्र कॉलेज नहीं पहुंच पाता, तब भी वह मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई से जुड़ा रह सकेगा. सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों और छात्रों के बीच तालमेल भी बेहतर होगा.

17 कॉलेजों में बनेंगे स्मार्ट क्लास

यह सुविधा प्रदेश के कई बड़े आयुष कॉलेजों में शुरू की जाएगी. इसमें प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गाजीपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर और अलीगढ़ के होम्योपैथी कॉलेज शामिल हैं. इसके अलावा लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, मुजफ्फरनगर, बांदा, झांसी, प्रयागराज और वाराणसी के आयुर्वेद कॉलेजों में भी स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी संस्थानों में कुल 51 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिल सके.

छात्रों को मिलेगी नई तकनीक की समझ

सरकार का मानना है कि आज के समय में सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई काफी नहीं है. छात्रों को नई तकनीक की जानकारी होना भी जरूरी है. इसलिए इन स्मार्ट क्लासों के जरिए छात्रों को डिजिटल तरीके से पढ़ाई करने की आदत भी डाली जाएगी. इससे छात्रों की सोच, शोध करने की क्षमता और नए प्रयोग करने की समझ बढ़ेगी. सरकार का कहना है कि इससे आयुष के छात्र आने वाले समय में और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे.

पढ़ाई के साथ शोध को भी मिलेगा बढ़ावा

इन स्मार्ट क्लासों का इस्तेमाल सिर्फ सामान्य पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा. सरकार चाहती है कि आयुष शिक्षा को शोध और नए प्रयोगों से भी जोड़ा जाए. डिजिटल माध्यम से अलग-अलग कॉलेजों के छात्र और शिक्षक आपस में जानकारी साझा कर सकेंगे. इससे नई चीजें सीखने और समझने का मौका मिलेगा. साथ ही पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होगा. आयुष विभाग की महानिदेशक चैत्रा वी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस कोशिश में हैं कि आयुष शिक्षा को समय के हिसाब से आधुनिक बनाया जाए. सरकार का मानना है कि अगर आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को दुनिया भर में मजबूत पहचान दिलानी है तो पढ़ाई का तरीका भी आधुनिक बनाना होगा. इसी सोच के तहत अब उत्तर प्रदेश में आयुष छात्रों को स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जा रही है, ताकि वे पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक का भी फायदा उठा सकें.

TAGS

​​ UP news

Trending news

siddharthnagar news
पुरानी रंजिश में 5 वर्षीय मासूम की करंट लगाकर हत्या! परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप
Bijnor conversion case
'हमजा' से फिर बना बिजनौर का लाल! कश्मीर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा!
Lalitpur news
ललितपुर: रिश्वत लेते जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी और क्लर्क गिरफ्तार
IPS Transfer
UP में चली तबादला एक्सप्रेस, 9 IPS अफसरों का ट्रांसफर, अनुपम कुलश्रेष्ठ बनीं ADG
 gonda news
भीषण गर्मी में गैस सिलेंडर के लिए तड़पते लोग, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें
UP BEd Admit Card 2026
UP BEd प्रवेश परीक्षा के लिए आज डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, ले जानी होंगी 2 कॉपियां
up govt news
यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया
Hapur power cut
गर्मी का टॉर्चर और बिजली की आंख-मिचौली...अघोषित कटौती से फूटा लोगों का गुस्सा
ballia news
CM शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी, बलिया से नवीन सिंह गिरफ्तार
Sonbhadra News
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला पुलिस का चाबुक, सड़क पर यमराज बताकर किया जागरूक