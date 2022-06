UP BEd JEE Admit Card 2022: यूपी बीएड का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UP B.Ed JEE Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed JEE) का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने UP B.Ed JEE 2022 के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट mjpru.ac.in पर विजट कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार UP B.Ed JEE महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा आयोजित किया जाएगा.

कब होगी परीक्षा?

यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 06 जुलाई 2022 को प्रदेश के अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित होगी. इसकी लिखित परीक्षा का रिजल्ट 5 अगस्त तक जारी होने की संभावना है.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड (How to Download UP B.Ed JEE Admit Card)

सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट mjpru.ac.in पर जाएं.

यहां होम पेज पर दिख रहे ‘उत्तर प्रदेश बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022’ के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद यूपी बीएड एग्जाम एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा. यहां मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.

ऐसा होगा प्रश्नपत्र (UP B.Ed JEE Question Paper)

यूपी बीएड एंट्रेस एग्जाम में 2 पेपर होंगे. दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे. दोनों पेपर में 100-100 सवाल पूछे जाएंगे. हर सवाल 2 नंबर का होगा. मतलब पेपर कुल 400 नंबर का होगा. पेपर 1 में सामान्‍य ज्ञान और भाषा के 50-50 सवाल होंगे. जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा. पेपर 2 में एप्टीट्यूड टेस्‍ट और विषय योग्‍यता के 50-50 सवाल होंगे. इसमें भी 3 घंटे का पेपर होगा. परीक्षा में 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी.

