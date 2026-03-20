यूपी बीजेपी में बदलाव का काउंटडाउन शुरू, नए सिरे से गठन की प्रक्रिया तेज, एक हफ्ते में होगी जिला इकाइयों की घोषणा

UP BJP New Team: उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े बदलाव की बयार बहने वाली है. अब संगठन की नए सिरे से गठन की प्रक्रिया चल रही है. कहा जा रहा है कि जल्द ही पार्टी की जिला इकाइयों के गठन की घोषणा हो सकती है. इसके लिए लखनऊ में तीन दिनों तक प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन लगातार बैठकें कर प्रक्रिया पूरी करने वाले हैं.

लगातार तीन दोनों तक मैराथन बैठक

माना जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर यूपी बीजेपी संगठन के गठन की प्रक्रिया के तहत जिला इकाइयों के गठन की कार्यवाही पूरी हो जाएगी. जिसके बाद प्रदेश के ज्यादातर जिला इकाइयों की नई टीम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा. इस कवायद को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह शुक्रवार से लगातार तीन दिनों तक मैराथन बैठकें करेंगे.

कब तक हो सकती है जिला टीम की घोषणा?

बताया जा रहा है कि दोनों नेता जिला पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष व जिलाध्यक्षों के साथ बैठकें करेंगे. पार्टी का प्रदेश नेतृत्व एक सप्ताह के भीतर जिला टीम की घोषणा करना चाहता है. प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक बीजेपी संगठन की नए सिरे से गठन को लेकर जिला इकाइयों के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर संभावित नामों का पैनल मंगाया गया है.

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योगी की मौजूदगी में बैठक

गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गोरखपुर पहुंचकर तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल के यहां एक कार्यक्रम में शिरकत की. देर रात वे लखनऊ पहुंचे. शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर मैराथन बैठकों का दौर चलेगा. इस प्रक्रिया के बीच पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है.

बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक

गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गोरखपुर पहुंचकर तेलंगाना के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल के यहां एक कार्यक्रम में शिरकत की. देर रात वे लखनऊ पहुंचे. शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर मैराथन बैठकों का दौर चलेगा. इस प्रक्रिया के बीच पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है.

योगी की मौजूदगी में होगी बैठक

आरएसएस के सह सरकार्यवाह व बीजेपी से समन्वय का काम देख रहे अरुण कुमार भी लखनऊ पहुंचेंगे. वे बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक में शामिल हो सकते हैं. इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. हाल में बीजेपी ने शहरी निकायों में 2802 पार्षदों के मनोनयन के साथ कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है. इतना ही नहीं पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र की करीब ढाई दर्जन जिला इकाइयों का ऐलान पहले ही कर दिया है. अब अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की इलाइयों पर फोकस है.

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