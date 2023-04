UP board Result 2023: यूपी बोर्ड हाईस्कूल-इंटरमीडिएट का आने वाला है रिजल्ट, देखें संभावित डेट

UP board result 2023 live updates: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी होने को लेकर लाखों छात्र-छात्राएं टकटकी लगाए बैठे हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) जल्द ही परीक्षार्थियों को गुड न्यूज दे सकता है. जानिए रिजल्ट जारी होने के बाद इसे आप कैसे चेक कर पाएंगे, साथ ही इससे जुड़ा नया अपडेट है.

कॉपियों की जांच पूरी होने बाद अब रिजल्ट पर निगाहें

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों की चेकिंग का काम 18 मार्च से शुरू हुआ था, जो 1 अप्रैल 2023 के तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया. इस साल बोर्ड परीक्षा में कुल 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें संख्या 31 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं दसवीं की परीक्षा में शामिल हुए.

रिजल्ट की डेट को लेकर उड़ी अफवाह

यूपी बोर्ड रिजल्ट की डेट को लेकर कई अफवाह उड़ीं. कभी 5 अप्रैल को परिणाम जारी होने का दावा किया गया तो कभी 20 अप्रैल को रिजल्ट आने की खबरें आईं, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) ने इनका खंडन किया है. साथ ही समय आने पर आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की डेट जारी करने की बात कही गई है.

कब आ सकता है यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

यूपी बोर्ड रिजल्ट की डेट को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी सामने आ रही हैं. कहा जा रहा है कि रिजल्ट 27 अप्रैल से पहले जारी हो सकता है. हालांकि यूपी बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है. इसलिए परीक्षार्थियों को आधिकारिक घोषणा होने तक इंतजार करना होगा.

कैसे चेक कर पाएंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट (How to Download UP Board 10th Result 2023)

परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकेंगे. यहां परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर पाएंगे. रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें.