UP Board Exam 2022 Update: आज जारी होगी यूपी बोर्ड के अनुमोदित केंद्रों की अंतिम सूची, इस तारीख को तय होगी फाइनल लिस्ट

UP Board Examination 2022: उत्तर प्रदेश बोर्ड 10 फरवरी को परीक्षा केंद्रों की सूची (list of exam centers) जारी करेगा. यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए जिलों से अनुमोदित परीक्षा केंद्रों की सूची (List of approved exam centers) मंगलवार यानी आज वेबसाइट पर जारी होगी.

दो फरवरी तक भेज सकते हैं आपत्ति

इन केंद्रों के संबंध में किसी स्कूल के छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को आपत्ति है तो वे अपने प्रत्यावेदन डीआईओएस से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर ईमेल आईडी upmspexamcentre@gmail.com पर 2 फरवरी तक भेज सकता है. बोर्ड स्तर पर गठित समिति के द्वारा इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 10 फरवरी तक अंतिम सूची जारी होगी.

एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय बोर्ड यूपी

आपको बता दें कि यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय बोर्ड है. हर साल यूपी की परीक्षा में लगभग 50 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं कर सका है. हालांकि, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP), प्रयागराज की तरफ से अभी तक तारीखों का एलान नहीं किया गया है, न ही परीक्षाएं कब से होंगी इसको लेकर कोई हिंट दिया गया है. लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये परीक्षाएं 20 मार्च से शुरू हो सकती हैं.

छात्र और अभिभावक परेशान

जनवरी खत्म होने को है लेकिन एग्जाम को लेकर डेट नहीं आई है. तारीख की सही सूचना न आने से छात्र और अभिभावक परेशान हैं. हर साल दिसंबर आखिरी या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी जाती थी. लेकिन इस बार अभी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है. बोर्ड परीक्षा की तारीख नहीं जारी होने की वजह से छात्र दुविधा में हैं, इसकी वजह से उनकी तैयारी भी प्रभावित हो रही है.

