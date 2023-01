UP Board Exam 2023: 10वीं और 12वीं के छात्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड, जानिए प्रोसेस

UP Board Exam 2023 Admit Card: यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं की परीक्षाएं (UP Board Exam 2023) निकट हैं, ऐसे में परीक्षार्थी एडमिट कार्ड को लेकर इंतजार कर रहे हैं. प्रवेश पत्र को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से अहम जानकारी दी गई है, छात्रों के पास ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी. जानिए यूपी बोर्ड एडमिड कार्ड को लेकर लेटेस्ट अपडेट (UP Board Exam 2023 Admit Card Latest Update).

ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे यूपी बोर्ड के एडमिट कार्ड (UP Board Exam 2023 Admit Card Download Online)

बता दें कि बोर्ड परीक्षा को लेकर यूपीएमएसपी द्वारा तैयारी की जा रही है, नकलविहीन परीक्षा के साथ-साथ अब प्रवेश पत्र को लेकर भी अपडेट सामने आई है. मंगलवार से स्कूलों को एडमिट कार्ड भेजना शुरू हो जाएंगे. वहीं, परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in के जरिए एडमिट कार्ड को ऑनलाइन भी डाउनलोड (UP Board Exam 2023 Admit Card Download Online). कर सकते हैं.

परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए भी खास इंतजाम

इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्ती बरती जाएगी. इसको लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ भी नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर यूपीएमएसपी को निर्देश दे चुके हैं. बता दें कि परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं होगी. केंद्रों पर परीक्षार्थियों की गहन तलाशी ली जाएगी. साथ ही उत्तर पुस्तिकाएं भी सिली हुई होंगी.

कब से हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं (UP Board Exam 2023 Date Sheet)

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी डेट शीट के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 16 फरवरी से हो रही है, जो 4 मार्च 2023 तक चलेंगी. 17 दिन चलने वाली इन परीक्षाओं को लेकर छात्र तैयारी में जुट गए हैं.

10वीं और 12वीं के 58 लाख छात्राएं देंगे बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड 2022-23 सत्र के लिए 58 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है. हाईस्कूल में कुल 31 लाख 16 हजार 485 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. जिसमें 16 लाख 98 हजार 023 छात्र व 14 लाख 18 हजार 462 छात्राएं पंजीकृत हैं. जबकि 12वीं में 27.5 लाख परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है. बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 8752 केंद्र बनाए गए हैं.