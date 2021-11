UP Chunav 2022 के बाद तक टाले जाएंगे UP Board Exams, यह बताई जा रही वजह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Board of High School and Intermediate Education) की 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) के बाद आयोजित किए जाएंगे. वहीं, प्री बोर्ड (Pre-Board Exams) चुनाव से पहले ही पूरे करा लिए जाएंगे.

गौरतलब है कि साल 2022 के मार्च में ही विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी समय यूपी बोर्ड एग्जाम भी होते हैं. इसलिए फैसला लिया गया है कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं चुनाव के बाद आयोजित की जाएंगी.

50 लाख से ज्यादा बच्चे देंगे एग्जाम

जानकारी के मुताबिक, साल 2021-22 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए प्रजेश के 51 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है. इनमें 10वीं के एग्जाम के लिए 27 लाख और 12वीं के लिए 23 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं.

इसलिए टाले जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम

दरअसल, यूपी में मौजूदा सरकार का कार्यकाल मार्च में पूरा होने वाला है, इसलिए उससे पहले चुनाव कराना बेहद जरूरी है. वहीं, चुनाव में सरकारी स्कूलों के टीचर्स को बीएलओ नियुक्त किया जाता है. वोटिंग सेंटर्स के लिए स्कूलों को ही चयनित किया जाता है. पुलिस से लेकर प्रशासन तक, सभी चुनाव की ड्यूटी करते हैं. वहीं, अगर चुनाव नहीं टाले जा सकते तो यूपी बोर्ड एग्जाम टाले जाने पर फैसला लिया गया है.

