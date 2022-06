UP Board Scrutiny 2022: यूपी बोर्ड की 10वीं (UP Board 10th Result) और 12वीं की (UP Board 10th Result) परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित हुई थी. जिसका रिजल्ट शनिवार 18 जून को दोपहर बाद जारी किया गया. अब UP Board से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है. जो भी छात्र अपने रिजल्ट के नतीजों से संतुष्‍ट नहीं हैं, वह अपने पेपर की स्‍क्रूटनी करा सकते हैं साथ ही स्क्रूटनी फार्म भरने की अंतिम तिथि भी घोषित की है. प्रदेश में 12 जुलाई तक स्क्रूटनी के लिए फार्म भरे जा सकेंगे. यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने इस संबंध में जानकारी दी है.

ये सभी भरेंगे फार्म

यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं-12वीं के छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वो आखिरी तारीख से पहले स्‍क्रूटनी के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर दें. ऐसा करने के लिए सबसे पहले उन्हें यूपी बोर्ड की आध‍िकार‍िक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्‍ध स्‍क्रूटनी का फॉर्म भरना होगा. जिसके बाद परीक्षार्थी के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी जांच की जा सकेगी.

इस वेबसाइट पर होगा आवेदन

बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा.

12 जुलाई स्क्रूटनी फार्म की लास्ट डेट

बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा. बिना Online Form भरे अगर सीधे और डाक के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करेंगे तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा. बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 12 जुलाई तक स्क्रूटनी के लिए फार्म भरे जा सकेंगे.

ऐसे भरे फॉर्म

बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

आपको यूपी बोर्ड हाईस्कूल या इंटरमीडिएट के लिए स्कूटनी फार्म भरना है, उसके अनुसार फॉर्म का चयन करें.

फॉर्म में अपनी डिटेल दर्ज करें.

फीस का भुगतान करें.

स्क्रूटनी फार्म के लिए कैसे जमा होगा शुल्क

स्क्रूटनी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है. परीक्षार्थी प्रति प्रश्नपत्र की दर से 500 रुपये फीस जमा कर आवेदन कर सकेंगे. यह शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करना होगा. चालान जमा करने के बाद ऑनलाइन भरे गए फार्म का प्रिंट लेकर उसे रजिस्टर्ड डाक से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में 12 जुलाई तक जमा करना होगा.

