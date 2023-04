UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड 2023 रिजल्ट का जल्द खत्म होगा इंतजार, जानिए कब, कहां और कैसे कर पाएंगे चेक

UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के परिणाम (UP Board Result 2023) जारी होने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को रिजल्ट की गुड न्यूज दे सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राएं बोर्ड की ऑफिशिलयल वेबसाइट upmsp.edu.in पर रिजल्ट देख पाएंगे.

जल्द खत्म हो सकता है रिजल्ट का इंतजार

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की तारीख का ऐलान नहीं किया है. लेकिन बोर्ड की ओर से परीक्षा को कराने के साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को तय समय से पहले पूरा किया गया है. उसे देखते हुए माना जा रहा है कि रिजल्ट के लिए परीक्षार्थियों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा.



कब जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट? (UP Board Result 2023 Date)

इस बार 31,16,458 छात्र छात्रों ने हाईस्कूल की परीक्षा दी थी, वहीं 27,50,871 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए थे. पिछले कुछ वर्षों का रिजल्ट को देखें तो 2022 में 18 जून को रिजल्ट किया गया था. इस बार बोर्ड की ओर से नतीजों को लेकर ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. अप्रैल के आखिरी सप्ताह में परिणाम जारी किया जा सकता है. हालांकि ऑफिशियल घोषणा का छात्रों को इंतजार करना होगा.

कहां देख पाएंगे रिजल्ट

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 रिजल्ट का लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र-छात्राएं बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults,nic.in और upmsp.edu.in पर देख पाएंगे. रिजल्ट को चेक करने के लिए रोल नंबर और स्कूल कोड की आवश्यकता होगी. स्टूडेंट्स को सलाह है कि वह समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें.

कैसे चेक करें यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 (How To Download UP Board 12th Result 2023)

रिजल्ट चेक करने लिए रोलनंबर, स्कूल कोड और डेट ऑफ वर्थ जैसी जरूरी जानकारियों की जरूरत होगी. परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर रिजल्ट देख सकेंगे. परीक्षार्थी रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर पाएंगे. रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें.