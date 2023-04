UP Board result 2023 Topper prize money : यूपी के टॉपर्स होंगे मालामाल, योगी सरकार ने रखी इतनी बड़ी इनामी राशि

UP Board result 2023 10th 12th Topper prize money from Yogi government : आज यूपी बोर्ड के 10th और 12th (UP Board 12th Result 2023) के परिणाम आने वाले हैं. आज जो छात्र टॉप करेंगे उनको अच्छी खासी प्राइज मनी मिलेगी. यह प्राइज मनी यूपी सरकार की तरफ से दिया जाएगा.