UP Board Result 2023: बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू, जानिए कब आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट?

UP Board Result 2023 Expected Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) की दसवीं और 12वीं की परीक्षा होने के बाद अब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू हो गया है, जिसे 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा. जानिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का रिजल्ट (UP Board Result Date 2023) कब तक जारी किया जा सकता है और इसे आप कैसे डाउनलोड (How To Download UP Board Result 2023) कर पाएंगे.

कई जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का शिक्षकों ने किया बहिष्कार

बता दें कि बलिया और मऊ में कई शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार किया है. नाराज शिक्षकों का कहना है कि सरकार हमारी मांगो को पूरा नहीं करेगी तो इसका असर यूपी बोर्ड के रिजल्ट पर भी पड़ेगा. वहीं बलिया डीआईओएस का कहना है कि शिक्षक संघ के दो गुटों के बहिष्कार से बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर कोई फर्क नही पड़ेगा.

मूल्यांकन के लिए बनाए गए प्रदेशभर में बनाए गए 258 केंद्र

जानकारी के मुताबिक 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए प्रदेशभर में 258 केंद्र बनाए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मूल्यांकन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. केंद्र के 100 मीटर के भीतर धारा 144 लगाई गई है. मूल्यांकन केंद्रों की जिम्मेदारी स्टैटिक मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो चुकी हैं संपन्न (UP Board Exam 2023 Date)

16 फरवरी से 3 मार्च 2023 के बीच 10वीं और 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं हो चुकी हैं. परीक्षा को दो पालियों में कराया गया था. बता दें कि 10वीं में 31 लाख 16 हजार 487 और 12वीं में 27 लाख 69 हजार 258 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. नकल रोकने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए थे.

कब जारी हो सकता है यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Exam 2023 10th-12th Date)

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए छात्र-छात्राएं रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पिछले साल के रिकॉर्ड को देखें तो 23 अप्रैल से 5 मई के बीच मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी. जबकि जून में नतीजे जारी कर दिए गए थे. अगर इस बार भी 15 दिन में तय मूल्यांकन के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाता है तो अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है. हालांकि अभी रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 कैसे कर पाएंगे डाउनलोड (How To Download UP Board 10th, 12th Result 2023)

- आपको यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

- ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर ही रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

- यहां परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

- रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें.