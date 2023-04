UP Board Result 2023 Date Out: इंतजार खत्म, कल जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

UP Board Result 2023 Date Out: यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की डेट की स्थिति साफ हो गई है. कल यानी 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे. दोपहर 1.30 बजे बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे. परीक्षा में शामिल होने वाल उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

58 लाख से ज्यादा ने दी थी बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों की चेकिंग का काम 18 मार्च से शुरू हुआ था, जो 1 अप्रैल 2023 के तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया. हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की 3.19 करोड़ कॉपियों को चेक करने के लिए 1.40 लाख एग्जामिनर्स को लगाया गया था.

इस साल बोर्ड परीक्षा में कुल 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें संख्या 31 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं दसवीं की परीक्षा में शामिल हुए. जानकारी के लिए बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए थे. कुल 4,31,571 छात्रों में से कक्षा 10वीं के 2,08,953 छात्रों और 12वीं क्लास के 2,22,618 छात्र-छात्रों ने यूपी बोर्ड परीक्षा छोड़ दी थी.

16 फरवरी से 4 मार्च के बीच हुई थी बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी से 4 माीर्च के बीच किया गया था. जिसमें कक्षा 10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 3 मार्च, 2023 तक आयोजित की गई थी. जबकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च, 2023 तक आयोजित की गई थीं.

कैसे चेक कर पाएंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट (How to Download UP Board 10th Result 2023)

परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकेंगे. यहां परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर पाएंगे. रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें.