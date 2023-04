UP Board Result 2023: यूपी बोर्ड रिजल्ट से पहले ऐसे मैसेज-कॉल से सावधान! सचिव ने जारी किया नोटिस

UP Board Result 2023 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जल्द जारी कर सकता है. दरअसल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 1 अप्रैल के तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है. जिसके बाद रिजल्ट का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले बोर्ड सचिव ने एक नोटिस के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है.

परीक्षार्थियों-अभिभावकों को किया आगाह

बोर्ड सचिव ने ट्वीट कर लिखा, ''बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़ाने के नाम पर पैसों की मांग करने वाले ठगों की फोन कॉल से सावधान रहें. अपनी सतर्कता और आपके सहयोग से हम इन अराजक तत्वों के किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे.''

नोटिस में लिखा है, ''सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 2023 में हुई हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुए छात्र-छात्राओं के अंक बढ़ाने और उन्हें फेल से पास कराने का लालच देकर कुछ साइबर ठगों द्वारा परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अवैध रूप से धन की मांग की जा रही है और परिषद की छवि खराब की जा रही है. बीते वर्ष भी ऐसे साइबर ठगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज दर्ज कराई गई थीं. सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि साइबर ठगों के इस प्रकार के फोन कॉल्स का संज्ञान न लें और उनके प्रलोभन में न आएं. ऐसे कॉल्स की सूचना अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को दें.''

बोर्ड परीक्षा में अंक बढ़ाने के नाम पर पैसों की मांग करने वाले ठगों की फोन कॉल से सावधान रहें। अपनी सतर्कता और आपके सहयोग से हम इन अराजक तत्वों के किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे।

कब जारी हो सकता है 10वीं-12वीं का रिजल्ट (UP Board Result 2023 Date)

बोर्ड रिजल्ट को लेकर जिस तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, उससे लगता है कि इसी महीने रिजल्ट जारी किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो बीते 10 वर्षों में सबसे पहले परिणाम जारी होने का रिकॉर्ड होगा. हालांकि, इसको लेकर बोर्ड की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है.

कैसे चेक कर पाएंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट (How To Download UP Board 12th Result 2023)

छात्र-छात्राएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकेंगे.ऑफिशियल वेबसाइट पर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर पाएंगे. रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें.