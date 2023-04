UP board Result 2023: इसी सप्ताह आ सकता है यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, जानिए कैसे कर पाएंगे चेक

UP board 10th and 12th result 2023: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने का इंतजार लाखों छात्र-छात्राएं कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड की ओर से इस सप्ताह परिणाम जारी करने की घोषणा कर सकता है.

जानकारी के लिए बता दे कि परीक्षार्थियों को तब तक इंतजार करना होगा, जब तक बोर्ड की ओर से इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आ जाती. अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करते रहें. यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ पास प्रतिशत के साथ ही टॉपर लिस्ट भी जारी करेगा.

रिजल्ट को लेकर उड़ीं कई अफवाह

यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के लिए कई भ्रामक खबरें सामने आईं. फर्जी विज्ञप्ति बनाकर 5 अप्रैल को परिणाम जारी होने का दावा किया गया. इसके बाद 20 अप्रैल को भी रिजल्ट जारी होने की अफवाह सामने आई. बोर्ड (UPMSP) ने इनका खंडन किया है. साथ ही समय आने पर आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की डेट जारी करने की बात कही गई है.

पूरा हो चुका कॉपियों की जांच का काम

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों की चेकिंग का काम 18 मार्च से शुरू हुआ था, जो 1 अप्रैल 2023 के तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया. इस साल बोर्ड परीक्षा में कुल 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें संख्या 31 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं दसवीं की परीक्षा में शामिल हुए.

कैसे चेक कर पाएंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट (How to Download UP Board 10th Result 2023)

परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट को चेक कर सकेंगे. यहां परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर पाएंगे. रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें.