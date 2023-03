UP Board Result 2023 Update: इन 42 जिलों में कॉपी जांचने का काम पूरा, जानिए कब जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे

UP Board Result 2023 New Update: यूपी बोर्ड बोर्ड 2023 की 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, इसका इंतजार लाखों परीक्षार्थी कर रहे हैं. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) की ओर से अपडेट भी आया है, जिसके संभावना जताई जा रही है कि इस बार रिजल्ट के लिए परीक्षार्थियों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा. जानिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का रिजल्ट कब तक आ सकता है.

जानिए क्या है अपडेट



बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 28 मार्च 2023 तक कुल 2 करोड़ 89 लाख 97 हजार 623 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है. सात ही 258 केंद्रों पर चेक हो रही कॉपियों में से 188 मूल्यांकन केंन्द्रों पर मूल्यांकन कार्य समाप्त हो गया है. 42 जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है. जिनके नाम नीचे दिए गए हैं.

इन जिलों में पूरा हुआ मूल्यांकन कार्य

फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, हमीरपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, अमेठी, बलरामपुर, संतकबीरनगर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही.

कब आ सकता है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 (UP Board Exam 2023 10th-12th Date)

इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम तेजी से हो रहा है, जिसे तय समय 1 अप्रैल में पूरा कर लिए जाने की संभावना है. उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है. पिछले रिकॉर्ड को देखें को 23 अप्रैल से 5 मई के बीच कॉपियां चेक हुई थीं जबकि 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजे 18 जून को जारी किए गए थे.

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 कैसे करे डाउनलोड (How To Download UP Board 10th, 12th Result 2023)

- सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा.

- ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

- ऑफिशियल वेबसाइट पर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

- रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें.