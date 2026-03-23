UP Board Result 2026 Date: यूपी बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग तेज, रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू; इस डेट तक 10वीं 12वीं के नतीजे

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गईं. परीक्षा खत्म होने के बाद अब छात्रों को सबसे ज्यादा इंतजार रिजल्ट का है. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक कर सकते हैं. जानें इस साल यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट कब तक आ सकता है.

कब आ सकता रिजल्ट

18 मार्च 2026 से शुरू होकर 249 केंद्रों पर कॉपियां तेजी से जांची जा रही हैं. यूपी बोर्ड की कॉपी चेकिंग के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी. बोर्ड प्रशासन को उम्मीद है कि काम तय समय पर हो जाएगा. कॉपियों का मूल्यांकन 1 अप्रैल तक पूरा होगा, जिसके बाद 15 से 20 अप्रैल के बीच रिजल्ट घोषित होने की पूरी उम्मीद है.

कहां देखें रिजल्ट

upmsp.edu.in (आधिकारिक)

upresults.nic.in

upmspresults.up.nic.in

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कैसे चेक करें रिजल्ट

ऊपर दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. UP Board Class 10th/12th Result 2026' लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें. रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. अभी रिजल्ट की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, यह पिछले वर्षों के रुझानों पर आधारित है.

टॉपर्स लिस्ट भी होगी जारी

यूपी बोर्ड की ओर से नतीजे जारी होने के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी. इसके अलावा स्टूडेंट्स का पास पर्सेंटेज, छात्र-छात्राओं के द्वारा किया गया प्रदर्शन समेत बाकी डाटा भी आ जाएगा.

पिछले साल का रिजल्ट

पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं कक्षा में कुल 25,45,815 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी जिसमें से 22,94,122 छात्र सफल हुए थे. ओवरऑल पासिंग परसेंट 90.11% था. लड़कों की संख्या 13,27,024 थी जिसमें 11,49,884 स्टूडेंट्स पास हुए. लड़कियों की संख्या 12,18,791 थी जिसमें से 11,44,138 पास हुईं. लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से 7.21% ज्यादा था.

कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट? कॉपियों के मूल्यांकन के साथ जानें संभावित तारीख!

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